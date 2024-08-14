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    Правительство выделит 600 млн пострадавшим в Курской области

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    Правительство РФ собирается направить 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области. Об этом сообщается на сайте правительства 14 августа.

    «Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении

    Помимо этого, будет выплачиваться единовременная материальная помощи — 10 тысяч рублей, то есть общая сумма — 25 тысяч.

    Контролировать использование денег поручено МЧС.

    В Курской области идут боевые действия. Десятки тысяч беженцев уехали из приграничных районов.

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