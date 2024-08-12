МЧС РФ показало кадры эвакуации жителей из Беловского района Курской области

Эвакуация мирных жителей из Курской области продолжается. МЧС России вечером 12 августа показало кадры с места событий.
Местных жителей вместе с вещами и домашними питомцами сажают в автобусы и вывозят в безопасное место. Эвакуируют всех — детей, взрослых, пенсионеров и инвалидов.
«У нас с Вишнево на своей машине поуезжали уже», — рассказала одна из местных жительниц.
МЧС России
Ранее глава соседнего Обоянского района Игорь Глущенко рассказал, что на вверенной ему территории все спокойно, а местные автобусы применяют при эвакуации населения Беловского района.
Утром глава Беловского района Николай Волобуев обратился к местным жителям с просьбой покидать свои дома. Ситуацию он назвал напряженной.
«Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы», — написал он у себя в телеграм-канале.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа также подтвердил, что ситуация остается напряженной. Жителей районов, рядом с которыми идут боевые действия, он призвал эвакуироваться. Всего из региона эвакуированы 76 тысяч человек, сообщал РБК.
За сутки ВС РФ отразили семь атак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 260 человек и 31 единицу техники.