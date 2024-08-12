МЧС РФ показало кадры эвакуации жителей из Беловского района Курской области

Эвакуация мирных жителей из Курской области продолжается. МЧС России вечером 12 августа показало кадры с места событий.



Местных жителей вместе с вещами и домашними питомцами сажают в автобусы и вывозят в безопасное место. Эвакуируют всех — детей, взрослых, пенсионеров и инвалидов.



«У нас с Вишнево на своей машине поуезжали уже», — рассказала одна из местных жительниц.