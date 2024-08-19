Жители курского приграничья получили 194 сертификата на жилье. На очереди ещё 2 тысячи семей

Семьи из приграничных районов Курской области начали получать сертификаты на жилье. К настоящему времени курянам выдали уже 194 сертификата. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.



По словам Смирнова, по ранее поданным заявлениям из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей на сертификаты для приобретения жилья тем семьям, которым пришлось переехать из приграничных районов Курской области. К сегодняшнему дню, 19 августа, успели выдать 194 сертификата, и в ближайшее время их получат еще более 2 тысяч семей.



Сейчас принимаются новые заявления на сертификаты для приобретения жилья. При этом в первую очередь их выдают тем жителям Курской области, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми.



Как подчеркивает врио губернатора, застройщики региона готовы помогать с жильем в Курской области тем, кто в этом нуждается. При необходимости регион будет запрашивать у Правительства РФ дополнительные средства.



«Постепенно каждая семья, дом которой был полностью разрушен, сможет получить сертификат», — заключил Алексей Смирнов.

