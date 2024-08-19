    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.91eur97.84

    Жители курского приграничья получили 194 сертификата на жилье. На очереди ещё 2 тысячи семей

    630
    1 комментарий

    Семьи из приграничных районов Курской области начали получать сертификаты на жилье. К настоящему времени курянам выдали уже 194 сертификата. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    По словам Смирнова, по ранее поданным заявлениям из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей на сертификаты для приобретения жилья тем семьям, которым пришлось переехать из приграничных районов Курской области. К сегодняшнему дню, 19 августа, успели выдать 194 сертификата, и в ближайшее время их получат еще более 2 тысяч семей.

    Сейчас принимаются новые заявления на сертификаты для приобретения жилья. При этом в первую очередь их выдают тем жителям Курской области, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми.

    Как подчеркивает врио губернатора, застройщики региона готовы помогать с жильем в Курской области тем, кто в этом нуждается. При необходимости регион будет запрашивать у Правительства РФ дополнительные средства.

    «Постепенно каждая семья, дом которой был полностью разрушен, сможет получить сертификат», — заключил Алексей Смирнов.

    Между тем жители нескольких сел и поселков Белгородской области попросили местные власти ограничить въезд в их населенные пункты для получения компенсации за утраченное жильё без дополнительных экспертиз и административных процедур.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖильеКурская областьКомпенсацииСертификатыАлексей Смирнов
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close