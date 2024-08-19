Въезд в пять сел и поселков Белгородской области будет ограничен. Об этом попросили их жители

Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен по просьбам их жителей. Об этом 19 августа сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.



Это даст гражданам «право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур», написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

По словам Москальковой, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков «удовлетворил» просьбу жителей, и въезд в село Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок Гайворонского округа будет ограничен. Аналогичная мера затронет также село Новопетровка Валуйского округа.