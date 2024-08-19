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    Въезд в пять сел и поселков Белгородской области будет ограничен. Об этом попросили их жители

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    Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен по просьбам их жителей. Об этом 19 августа сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Это даст гражданам «право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур», написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

    По словам Москальковой, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков «удовлетворил» просьбу жителей, и въезд в село Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок Гайворонского округа будет ограничен. Аналогичная мера затронет также село Новопетровка Валуйского округа.

    Помимо этого, закроется въезд в село Колотиловка Краснояружского района, добавляет омбудсмен. Все прописанные в нем жители получат выплату, а власти помогают с отселением и вывозом имущества.

    Банк России 16 августа выпустил заявление о мерах поддержки ипотечных заемщиков в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Между тем к зиме в Белгородской области закупают резервные генераторы, чтобы обеспечить жителей электричеством даже в случае проблем с инфраструктурой.

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    Татьяна МоскальковаВъезд ограниченБелгородская областьКомпенсацияЖилье
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