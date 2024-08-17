«Понимаем, будет сложно». Больше 250 генераторов закупают к зиме для Белгородской области

К зиме для Белгородской области закупают резервные генераторы, чтобы обеспечить жителей электричеством даже в случае проблем с инфраструктурой. Об этом утром 17 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Продолжаем работу по подготовке к зиме. Понимаем, исходя из оперативной обстановки, нам будет сложно. Закупаем большое количество резервных генераторов. В частности, более 250 для наших лечебных учреждений», — рассказал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме этого, он отметил, что, безусловно, поддерживает инициативу по списанию ипотечных кредитов людям, чье жилье пострадало в результате атак ВСУ.