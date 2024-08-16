    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.91eur97.84

    В Белгородской области закрывают въезд в пять населенных пунктов. Жителям помогают вывезти имущество

    1509
    2 комментария

    Въезд в пять населенных пунктов закрывают в Белгородской области. Жителей отселяют и помогают вывезти имущество, сообщает 16 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В Грайворонском округе закрывают въезд в село Новостроевка-вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок; в Валуйском округе — в село Новопетровка.

    В Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка.

    12 августа областные власти закрыли въезд в Краснояружский район из-за активности противника. Оттуда выехали более 11 тысяч человек.

    В Белгородской области с 14 августа объявляется режим ЧС регионального уровня — с целью дополнительной защиты населения и оказания поддержки пострадавшим.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close