В Белгородской области закрывают въезд в пять населенных пунктов. Жителям помогают вывезти имущество

Въезд в пять населенных пунктов закрывают в Белгородской области. Жителей отселяют и помогают вывезти имущество, сообщает
В Грайворонском округе закрывают въезд в село Новостроевка-вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок; в Валуйском округе — в село Новопетровка.
В Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка.
12 августа областные власти закрыли въезд в Краснояружский район из-за активности противника. Оттуда выехали более
В Белгородской области с 14 августа объявляется режим ЧС регионального уровня — с целью дополнительной защиты населения и оказания поддержки пострадавшим.