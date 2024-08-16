В Белгородской области закрывают въезд в пять населенных пунктов. Жителям помогают вывезти имущество

Въезд в пять населенных пунктов закрывают в Белгородской области. Жителей отселяют и помогают вывезти имущество, сообщает 16 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.



В Грайворонском округе закрывают въезд в село Новостроевка-вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок; в Валуйском округе — в село Новопетровка.



В Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка.

