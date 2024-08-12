В Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район

Власти Белгородской области с 12 августа закрывают въезд в Краснояружский район в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Андрей Миськов.

По его словам, оперативная обстановка в районе остается напряженной, поэтому это вынужденная временная мера, которая необходима.

Глава района попросил отнестись с пониманием к этому решению и четко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. По его словам, бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества.