В Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район

Власти Белгородской области с 12 августа закрывают въезд в Краснояружский район в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Андрей Миськов.
По его словам, оперативная обстановка в районе остается напряженной, поэтому это вынужденная временная мера, которая необходима.
Глава района попросил отнестись с пониманием к этому решению и четко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. По его словам, бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал видео по дороге к поселку Красная Яруга. Сейчас там на въезде организуют пункты, где будут стоять представители самообороны, полиции, администрации.
«Большое количество автомобилей, которые выезжают сейчас из Краснояружского района; часть стоит вдоль дорог. Задают вопросы, какие пункты временного размещения», — рассказывает Гладков.
По словам губернатора, в ПВР развернуто 17 тысяч мест. Сегодня после событий в Краснояружском районе переместили около