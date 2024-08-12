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    В Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район

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    Власти Белгородской области с 12 августа закрывают въезд в Краснояружский район в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Андрей Миськов.

    По его словам, оперативная обстановка в районе остается напряженной, поэтому это вынужденная временная мера, которая необходима.

    Глава района попросил отнестись с пониманием к этому решению и четко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. По его словам, бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал видео по дороге к поселку Красная Яруга. Сейчас там на въезде организуют пункты, где будут стоять представители самообороны, полиции, администрации.

    «Большое количество автомобилей, которые выезжают сейчас из Краснояружского района; часть стоит вдоль дорог. Задают вопросы, какие пункты временного размещения», — рассказывает Гладков.

    По словам губернатора, в ПВР развернуто 17 тысяч мест. Сегодня после событий в Краснояружском районе переместили около 10 тысяч человек. Также было решено отселить 12 тысяч человек из приграничных населенных пунктов, которые уже фактически закрыты. В ряд поселений невозможно заехать на спасательной технике, оказать медицинскую помощь или восстановить электроснабжение из-за атак ВСУ, сказал Гладков.

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