В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области с
Режим ЧС введен на всей территории области, поскольку масштабы происходящей ситуации не позволяют властям ликвидировать последствия самостоятельно.
«В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — сказал Куренков.
Глава МЧС заявил, что в ситуации ЧС недопустимо повышать цены на продукты питания и товары первой необходимости, и поручил держать эту ситуацию на контроле.
10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.