В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области с 15 августа . Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совещания с главой МЧС Александром Куренковым.

Режим ЧС введен на всей территории области, поскольку масштабы происходящей ситуации не позволяют властям ликвидировать последствия самостоятельно.

«В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — сказал Куренков.