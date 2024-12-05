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Власть Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

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47 комментариев

Президент России Владимир Путин назначил депутата и главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Кремля. Текст соответствующего указа опубликован.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Он был избран в сентябре 2024 года. На выборах он набрал 65,3% голосов.

По словам Путина, он «хотел бы предложить» Хинштейну должность и. о. губернатора Курской области в связи с тем, что тот «два года, с 2016-го по 2018-й, работал в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации».

«Имея в виду, что сейчас там (в Курской области. — Прим. ред.) востребовано кризисное управление, — отметил президент и добавил: — А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, по восстановлению экономики».

Также по словам главы государства, в Курской области «нужно организовать работу по помощи людям — в текущем режиме и в ближайшем будущем».

«Для меня это огромная честь и большое доверие, — заявил Хинштейн в ответ. — Со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи».

«Это наша земля, — сказал врио губернатора. — Мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны».

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Александр Хинштейн Владимир Путин Курская область Губернатор Врио
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Комментарии
48
Заливщик голосовых планок
1 час
Курску волость жалко..
Отец Родной
1 час
Нам довелось лицезреть самый дорогой камеди Клаб в истории человечества! Пользуйтесь, товарищи, не факт, что это шоу будет вечным!
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