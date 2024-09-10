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Финансы Мантуров: на помощь Курской области выделили 19,3 млрд рублей

Мантуров: на помощь Курской области выделили 19,3 млрд рублей

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4 комментария

За финансовой помощью к властям обратились более 160 тысяч жителей Курской области. На выплаты и работу ПВР в регионе выделено более 19 миллиардов рублей из резервного фонда, рассказал в интервью газете «Ведомости» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

На начало месяца для помощи Курской области в общей сложности выделили 19,3 миллиарда рублей, рассказал Мантуров. «В эту сумму входит финансирование выплат единовременной материальной помощи, выплат при утрате жилья, сертификатов на переселение или ремонт, развертывание пунктов временного размещения, обеспечение работы медицинских служб», — пояснил он, добавив, что введение для региона режима ЧС федерального характера позволяет выделять средства на первоочередные нужды из резервного фонда незамедлительно.

К настоящему времени от жителей региона поступило более 180 тысяч заявок на оказание финансовой помощи. Выплату в 10 тысяч рублей, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, получили более 123 тысяч человек. Вторую, в 15 тысяч, которую выплачивают при ЧС федерального характера, начали оформлять спустя несколько дней после первой. Ее получили около 88 тысяч человек.

Также, по словам Мантурова, начали оформлять заявки на выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества. Базовая выплата составляет 75 тысяч рублей. Если имущество не подлежит восстановлению, положено 150 тысяч, однако для этого нужно провести оценку ущерба. «Поскольку сделать это в текущей обстановке невозможно, мы решили, что правильным будет выплачивать всем обратившимся за компенсацией по 150 000 рублей», — сказал Мантуров.

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Комментарии
4
280250570
10 сентября 2024, 13:07
сколько по стоимости ракет в день выстреливает наша непобедимая армия?
Панкихой
10 сентября 2024, 13:04
Будем чем поживиться.
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