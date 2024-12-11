Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна

Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна, передает ТАСС . Согласно постановлению, они считаются прекращенными с 5 декабря 2024 года на основании его собственного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Хинштейна за работу на посту главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, который тот возглавлял с 2020 года. Он также отметил высокую работоспособность экс-депутата и большое внимание к своему избирательному округу. Хинштейн был избран по Самарскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. На посту главы региона он сменил Алексея Смирнова, который был избран губернатором в сентябре этого года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перестановку необходимостью в кризисном управлении, а бывший губернатор Курской области и ныне глава Минтранса РФ Роман Старовойт связал отставку Смирнова с плохой коммуникацией с людьми .

Как писала «Фонтанка», эвакуированные жители курского приграничья столкнулись с проблемами при поиске жилья: собственные дома людей оказались уничтожены, а арендовать квартиру в Курске дорого. Вся надежда остается на жилищные сертификаты. 10 ноября эвакуированные жители Суджи и Глушково вышли на Красную площадь Курска, чтобы высказать недовольство по поводу выдачи сертификатов и восстановления разрушенных домов и потребовать от властей ответов на свои вопросы. В связи с недостаточными контактами с населением был уволен глава Суджанского района Александр Богачев.