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Власть Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна

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22 комментария

Александр Хинштейн официально больше не депутат Государственной думы РФ и теперь бывший глава комитета по информполитике. Его полномочия прекращены досрочно.

Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна, передает ТАСС. Согласно постановлению, они считаются прекращенными с 5 декабря 2024 года на основании его собственного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Хинштейна за работу на посту главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, который тот возглавлял с 2020 года. Он также отметил высокую работоспособность экс-депутата и большое внимание к своему избирательному округу. Хинштейн был избран по Самарскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. На посту главы региона он сменил Алексея Смирнова, который был избран губернатором в сентябре этого года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перестановку необходимостью в кризисном управлении, а бывший губернатор Курской области и ныне глава Минтранса РФ Роман Старовойт связал отставку Смирнова с плохой коммуникацией с людьми.

Как писала «Фонтанка», эвакуированные жители курского приграничья столкнулись с проблемами при поиске жилья: собственные дома людей оказались уничтожены, а арендовать квартиру в Курске дорого. Вся надежда остается на жилищные сертификаты. 10 ноября эвакуированные жители Суджи и Глушково вышли на Красную площадь Курска, чтобы высказать недовольство по поводу выдачи сертификатов и восстановления разрушенных домов и потребовать от властей ответов на свои вопросы. В связи с недостаточными контактами с населением был уволен глава Суджанского района Александр Богачев.

Новый врио губернатора уже призвал «грешных чиновников» из Курской области покаяться, а тех, кто не готов к новому формату работы, — уволиться. Кто такой Александр Хинштейн, читайте в материале «Фонтанки».

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Госдума Александр Хинштейн Курская область
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Комментарии
22
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"Вообще не хочу уезжать из Москвы, здесь так хорошо, по-домашнему."
sysh
1 час
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал - «Не брат ты мне»(с)
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