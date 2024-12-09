Хинштейн призвал «грешных чиновников» из Курской области покаяться и покинуть свои должности

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал чиновников, не готовых к новому формату работы, уволиться, а тех, кто чувствует за собой грехи, — покаяться. Об этом Хинштейн заявил в ходе открытого оперативного совещания по региону в понедельник, 9 декабря.

Источник: Правительство Курской области

«Если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму. То же самое касается тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким я сразу на берегу предлагаю покаяться», — заявил Хинштейн.

Кроме того, врио губернатора Курской области отметил, что с его назначением в регионе будет вестись политика только в интересах людей. Так, оперативные совещания будут проводить в открытых режимах, чтобы местные жители были в курсе происходящего. При этом Хинштейн отметил, что не планирует делать революционные шаги и не настроен на глобальные кадровые изменения.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 декабря назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Глава государства отметил, что в регионе «нужно организовать работу по помощи людям — в текущем режиме и в ближайшем будущем». Кроме того, среди главных задач, поставленных перед новым главой области, — восстановление ЖКХ и экономики.

Сам Хинштейн заявил, что настроен на постоянный и открытый диалог с жителями, и пообещал выполнить задачи президента. О том, что думают о смене губернатора жители Курской области, можно прочитать в нашем материале.