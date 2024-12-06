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Политика Песков объяснил, зачем Хинштейна назначили врио губернатора Курской области

Песков объяснил, зачем Хинштейна назначили врио губернатора Курской области

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28 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил назначение Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области необходимостью кризисного управления в регионе. Его слова 6 декабря приводит ТАСС.

Он добавил, что кандидатура Хинштейна согласовывалась в установленном порядке, а при принятии решения учитывался его опыт.

«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», — сообщил Песков. О сроках работы Хинштейна на этом посту представитель Кремля ответил, что сейчас это спрогнозировать невозможно.

О назначении Хинштейна стало известно накануне, когда новый врио региона встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. «По мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, по восстановлению экономики», — заявил Путин.

Хинштейн утром 6 декабря сообщил, что в скором времени прибудет в Курскую область. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов написал, что переходит на новую должность.

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Комментарии
28
В д. Гадюкино - дожди.
51 минута
Этот "кризисный управляющий" хотя бы ларёк овощной из кризиса вывел хоть раз? Языком "работать" в теплом думском кресле - ни образования, ни способностей, ни реального опыта не требует.
smith1
1 час
настолько предсказуемо что скажет и на что не ответит. вот же чудо усатое
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