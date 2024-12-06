Песков объяснил, зачем Хинштейна назначили врио губернатора Курской области

Он добавил, что кандидатура Хинштейна согласовывалась в установленном порядке, а при принятии решения учитывался его опыт.

«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», — сообщил Песков. О сроках работы Хинштейна на этом посту представитель Кремля ответил, что сейчас это спрогнозировать невозможно.