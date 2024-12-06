«Там, где мои умения будут наиболее полезны для страны». Смирнов, кресло которого занял Хинштейн, сообщил о новой службе

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов 5 декабря в своем канале сообщил, что переходит на новое место службы.
«По решению руководства я перехожу на новое место работы, там, где мой опыт и умения будут наиболее полезны для страны. Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — сказал он.
Смирнов поблагодарил жителей Курской области, коллег и свою команду и обещал не забывать земляков.
«На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — отмечается в сообщении.
Алексей Смирнов был избран губернатором Курской области в сентябре 2024 года. На выборах он набрал 65,3 % голосов.
Новым руководителем Курской области назначен депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Президент Владимир Путин, передавая кресло Хинштейну, отметил, что в регионе «востребовано кризисное управление», и по мере освобождения территории от противника «нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, по восстановлению экономики».
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