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Власть «Там, где мои умения будут наиболее полезны для страны». Смирнов, кресло которого занял Хинштейн, сообщил о новой службе

«Там, где мои умения будут наиболее полезны для страны». Смирнов, кресло которого занял Хинштейн, сообщил о новой службе

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7 комментариев

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов 5 декабря в своем канале сообщил, что переходит на новое место службы.

«По решению руководства я перехожу на новое место работы, там, где мой опыт и умения будут наиболее полезны для страны. Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — сказал он.

Смирнов поблагодарил жителей Курской области, коллег и свою команду и обещал не забывать земляков.

«На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — отмечается в сообщении.

Алексей Смирнов был избран губернатором Курской области в сентябре 2024 года. На выборах он набрал 65,3 % голосов.

Новым руководителем Курской области назначен депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Президент Владимир Путин, передавая кресло Хинштейну, отметил, что в регионе «востребовано кризисное управление», и по мере освобождения территории от противника «нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, по восстановлению экономики».


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Комментарии
7
забыл все
1 час
наконец-то пилить поставили))
282556445
51 минута
В 2014 , будучи депутатом Госдумы от "Единой России", Хинштейн устроил пьяный дебош на борту самолёта "Мин.Воды-Москва", соратники из полиции всё замяли.
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