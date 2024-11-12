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Общество Жителя Суджи оштрафовали за организацию митинга эвакуированных в Курске

Жителя Суджи оштрафовали за организацию митинга эвакуированных в Курске

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7 комментариев

Жителя Суджи Андрея Герасименко оштрафовали на 20 000 рублей за организацию митинга эвакуированных из приграничных районов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Герасименко обвинили в организации несогласованной акции. Согласно протоколу, житель захваченного ВСУ села Малая Локня распространял информацию о мероприятии в соцсетях. Вину Герасименко не признал, заявив, что не собирался организовывать шествие.

10 ноября на Красную площадь Курска вышли эвакуированные жители Суджи и Глушково: они высказывали недовольство по поводу выдачи сертификатов на приобретение нового жилья и восстановление разрушенного и требовали от властей ответов на свои вопросы.

Вскоре после этого губернатор Курской области Алексей Смирнов согласился уволить главу Суджанского района Александра Богачева.

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Андрей Герасименко Суджа Курск Митинг Штраф
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Комментарии
9
Slava_Rossii2
33 минуты
Оштрафованы должны быть местные власти, которые довели людей до митинга. А люди защищали свои законные права, доступными им способами, ибо иными им до власти было недостучаться.
282694747
42 минуты
Это не закручивание гаек, это полный маразм
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