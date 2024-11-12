Губернатор Курской области решил уволить главу Суджанского района после жалоб населения

Губернатор Курской области Алексей Смирнов согласился уволить главу Суджанского района Александра Богачева. На него жаловались эвакуированные из района местные жители. Об этом 12 ноября сообщает местное СМИ 46tv.ru.

Встреча губернатора региона с эвакуированными людьми состоялась в концертном зале «Свиридовский», расположенном в городе Курск. На собрании жители приграничья потребовали увольнения Богачева из-за того, что глава Суджанского района не справляется со своими обязанностями и затягивает выдачу сертификатов на приобретение жилья. Согласно видео, которые распространяются в местных telegram-каналах, люди кричали Богачеву: «Пошёл вон отсюда».

Ранее Смирнов также отмечал, что беспокойство граждан по поводу задержек с выдачей сертификатов на жилье в значительной степени вызвано недостатками в работе районных властей. Как итог — жители приграничья потребовали отстранить Богачева от занимаемой должности главы района, и губернатор согласился с этим предложением, после чего зал наполнился аплодисментами. Тем не менее официально эту информацию ещё не подтвердили.

Как передает RTVI, Александр Богачев подтвердил проведение встречи с жителями приграничных районов, большая часть которых была из Суджанского района. По словам Богачева, губернатор региона сообщил, что с этого дня глава района уходит в отставку. «Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — объяснил причину своего ухода Богачев.

46tv.ru сообщает, что на встречу с эвакуированными жителями также прибыли бывший глава региона — министр транспорта России Роман Старовойт, и заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, с августа на территории Курской области действует режим КТО — контртеррористической операции. Он был введен после того, как на российскую территорию зашли подразделения вооруженных сил Украины. Началась эвакуация мирных жителей из Курской области. Суджа и ряд населенных пунктов региона оказались под контролем ВСУ.

Позже семьям из приграничных районов региона решили выдавать сертификаты на жилье. К середине августа сертификаты получили 194 курянина.

Ранее «Фонтанка» писала, что эвакуированные жители приграничья Курской области сталкиваются с проблемами при поиске жилья. По словам собеседников, стоимость аренды квартир в Курске высокая, поэтому все надежды остаются на сертификаты на жилье, потому что собственные дома уничтожены.

Обновление:

Губернатор Курской области Алексей Смирнов пояснил ТАСС, что отставка Богачева связана с его недостаточными контактами с населением.