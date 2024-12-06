Глава Минтранса: у экс-губернатора Курской области возникли проблемы с налаживанием коммуникации

Министр транспорта Роман Старовойт связал отставку Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области с плохой коммуникацией с людьми. Самым острым вопросом в регионе он назвал жилищные сертификаты.

«Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», — заявил Старовойт журналистам 6 декабря (цитата по «Вы слушали Маяк»). Он отметил, что на региональном и федеральном уровнях принято более 160 мер поддержки населения, как материальных, так и юридических, но в Курской области возникли проблемы с тем, чтобы довести до людей, как они реализуются.

«А ситуация непростая, конечно, и, видимо, в связи с этим принято решение», — сказал он, комментируя отставку Смирнова с поста губернатора 5 декабря. Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он сообщил, что в ближайшее время прибудет в регион.

Старовойт отметил, что уже пообщался с Хинштейном и заверил, что готов оказать всестороннюю поддержку, если нужна будет помощь или рекомендации. Самым важным вопросом в Курской области на данный момент он назвал оформление жилищных сертификатов, передает ТАСС. По данным главы Минтранса, на сегодняшний день жителям предоставлено более 600 сертификатов, и люди начинают подбирать собственное жилье.

Роман Старовойт возглавлял Курскую область в 2018–2019 годах как врио губернатора и с 2019-го по май 2024 года в качестве губернатора. В мае этого года он был назначен главой Минтранса РФ. На его место пришел Алексей Смирнов, в сентябре 2024 года он был избран губернатором, набрав 65,3 % голосов.

Ранее «Фонтанка» писала, что эвакуированные жители приграничья Курской области сталкиваются с проблемами при поиске жилья. По словам собеседников, стоимость аренды квартир в Курске высокая, поэтому все надежды остаются на сертификаты на жилье, потому что собственные дома уничтожены.

10 ноября на Красную площадь Курска вышли эвакуированные жители Суджи и Глушково: они высказывали недовольство по поводу выдачи сертификатов на приобретение нового жилья и восстановление разрушенного и требовали от властей ответов на свои вопросы.

Глава Суджанского района Александр Богачев был уволен в связи с недостаточными контактами с населением.