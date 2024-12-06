Хинштейн: Выдвигаюсь в Курскую область в ближайшее время

Депутат Александр Хинштейн уже добавил в описание своего телеграм-канала «врио губернатора Курской области» и сообщил, что в ближайшее время прибудет в регион.

«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал Хинштейн 6 декабря.

Он также отметил, что «регион непростой, работы много» и назначение президентом Путиным для него «огромная честь и большая ответственность».

Напомним, президент Владимир Путин, передавая кресло главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну, сказал, что в регионе «востребовано кризисное управление», и по мере освобождения территории от противника «нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, по восстановлению экономики». Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что переходит на новое место службы.