Активный депутат, пиарщик, журналист. Что известно о новом главе Курской области Хинштейне

Владимир Путин 5 декабря назначил исполняющим обязанности губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. Президент и сам отметил, что это неожиданное решение. «Фонтанка» рассказывает, чем известен Александр Хинштейн и через какие сферы он пришел к управлению регионом.

Будущий депутат родился в Москве, в 2001 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Еще до поступления в вуз работал корреспондентом в газете «Московский комсомолец»: сначала писал для рубрики «Происшествия», со временем стал политическим обозревателем. По собственному признанию в эфире «Соловьев Live», работая журналистом, Хинштейн сотрудничал со спецслужбами. Почти три года он работал ведущим программы «Секретные материалы» на ТВЦ. На сегодня исполняющий обязанности губернатора имеет также статус секретаря Союза журналистов России.

В 2007 году Хинштейн окончил Московский университет МВД России по специальности «правоведение», получил звание младшего лейтенанта внутренней службы. В 2013 году прошел переподготовку в РАНХиГС по программе для высшего уровня резерва управленческих кадров.

Впервые выдвинулся в кандидаты в депутаты Госдумы еще во время работы журналистом, в 1999 году. В 2003 году ему удалось избраться в парламент от партии «Единая Россия». Он работал в думе порядка 11 лет, сначала представляя Нижегородскую, а потом Самарскую область. С 2020 года возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Два года, с 2016-го по 2018-й, был советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова. Курировал вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

Хинштейн был одним из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ* и известен своей активной позицией по этому вопросу. Весной 2024-го он уличил в возможной гомосексуальности министра молодежной политики Самарской области, после чего тот немедленно покинул свою должность. Высказывания Хинштейна по этой теме содержали в себе критику властей региона.

Хинштейн активно высказывается против западного влияния и за ограничения в области свободы слова. Он участвовал в разработке законов о введении ответственности за «фейки» о работе госорганов РФ за рубежом, о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента. Был одним из авторов и закона «о приземлении» IT-корпораций, который обязывает их иметь представительство или филиал в России при суточной аудитории больше 500 тысяч российских пользователей. Участвовал в создании закона о запрете на размещения рекламы на сайтах организаций, признанных нежелательными и экстремистскими в России. Внес поправку в закон «О рекламе», согласно которой теперь пользователи соцсетей с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре.

11 ноября Хинштейн рассказал о разработке мер по лишению уехавших граждан России доходов от сдачи жилья в аренду.

В «Единой России» Хинштейн был советником по СМИ и заместителем секретаря генерального совета партии. Действующий член совета по защите материнства, детства и поддержки семьи. Координатор федерального партийного проекта «Историческая память».

Официально предлагая Александру Хинштейну должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, Владимир Путин сказал, что видит в нем навыки кризисного управления. От него ожидается эффективная работа в области взаимодействия с людьми, а также восстановления инфраструктуры ЖКХ и экономики, особенно тех территорий, которые освобождают от Вооруженных сил Украины.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.