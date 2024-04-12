Хинштейн о гей-скандале в Самаре: «Если бы это был министр транспорта, я понимал бы, почему у нас через задницу дороги»

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев добровольно ушел в отставку после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что 34-летний министр якобы слишком уж крепко дружит со своим 32-летним подчиненным. Молодые люди были уличены депутатом, в частности, в том, что вместе ездили в отпуск и жили в одном номере. Какие доказательства в такой ситуации следует считать достаточными для однозначного вывода и надо ли искать геев во властных кругах других регионов или Госдумы, Александр Хинштейн рассказал «Фонтанке».



— На фоне гей-скандала министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку. Вы предположили, что «вынужденная отставка министра была инициирована губернатором Дмитрием Азаровым, который решил купировать очередной, заведомо ущербный для него скандал». А с какой формулировкой, по вашей оценке, следовало бы уволить Бурцева, если бы он не ушел сам?

— Уволить его следовало бы по результатам проверки, которую я намеревался инициировать. Впрочем, я намеревался инициировать проверку не только в региональных органах власти, но и в иных уполномоченных структурах, в частности в прокуратуре.



— Что не так с Самарской областью? Вы регулярно пишете о случаях коррупции в органах власти или выявленных там «навальнистах». Буквально сегодня у вас вышел пост про «золотого судью» Александра Ефанова. Теперь вот еще геи. Природа, может, к чему-то такому располагает?

— Нет, природа в нашем регионе замечательная. Я думаю, то, что происходит там сегодня, — это симбиоз целого ряда проблем, о которых одним-двумя предложениями не расскажешь. Я поднимаю эти вопросы не просто так, а потому что являюсь депутатом от данной территории. И получаю в свой адрес огромное количество обращений от своих избирателей и неравнодушных граждан с информацией, которую направляю на проверку. В подавляющем большинстве случаев, если не абсолютно во всех, то, о чём я заявляю, находит своё подтверждение. Вы привели пример с судьей Ефановым. Эта история началась ещё два года назад. Я впервые обнародовал факт мошеннических действий при рейдерском захвате земельных участков на острове Поджабном в 2022 году. После этого судье Ефанову присвоили звание почетного гражданина Самарской области — уже в разгар скандалов и начавшихся проверок. В результате то, о чем я говорил, нашло подтверждение. Ефанов лишен полномочий и даже квалификационного класса, то есть оставлен без пенсии. Возбуждено три уголовных дела. Одно из них — по факту дачи ему взятки. Вступили в законную силу два судебных решения о конфискации двух земельных участков, мошенническим образом выведенных на его фирму. Просто так я никогда ничего не заявляю.



— Вернемся к Бурцеву. Есть ли в законодательстве основания для увольнения чиновника нетрадиционной ориентации?

— У работодателя сегодня законом предусмотрен большой перечень оснований для увольнения. Включая увольнение по решению работодателя. В Трудовом кодексе есть такая норма: вообще без объяснения причин. Под эту норму подходит любой случай, когда работодатель считает невозможным продолжать работу с сотрудником.

— Если основание — пропаганда ЛГБТ*, то доведете ли вы эту историю до конца, будет ли в отношении Бурцева и его помощника возбуждено соответствующее уголовное дело?



— Я не вижу в действиях Бурцева признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. А вот в действиях сотрудника вверенного Бурцеву Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича я такие признаки вижу. В настоящий момент прокуратура Самарской области проводит проверку. И я рассчитываю что эта проверка завершится возбуждением уголовного дела.

А история Сергея Бурцева в большей степени лежит не в правовой, а в морально-этической, государственной, если угодно, плоскости. Потому что каждый человек, безусловно, волен жить так, как он хочет и с кем он хочет. Но если речь идёт о реализации молодежной политики, то, по моему глубокому убеждению, эту политику не должны проводить люди, имеющие нетрадиционные предпочтения, потому что они работают с детьми и с молодёжью. Если бы Бурцев был министром транспорта, поехал отдыхать вместе со своим сотрудником и жил в одном номере, это не вызвало бы у меня восторга. Но это не стало бы поводом для моего вмешательства.



Если в другом регионе министр образования или министр молодежной политики поедет отдыхать со своим подчиненным вместе в одном номере, я так же буду настаивать, что эти люди не должны такую работу вести. Причем, как следует из размещенных фотографий, номер у самарских чиновников был с одной кроватью, и, кроме того, в Сети есть более десятка фотографий, изображающих их вместе в разных уголках нашей страны. Каждая из этих фотографий, безусловно, не образует каких-то признаков нетрадиционных отношений. Но в совокупности они дают достаточно четкую картину.



— Кстати, про совокупность. В комментариях многие пользователи Интернета пишут, что доказательств маловато — мол, многие жили со своими друзьями в одном номере, и что? Представленные фото не кажутся сугубо романтическими.

— Та информация и те материалы, которыми я располагаю, — а далеко не все из них получили огласку, — меня абсолютно убеждают в обоснованности вопросов, которые я поставил. Кроме того, важно учесть и реакцию самого Бурцева, и его подчиненного Золотухина на обвинение в их адрес. На прошлой неделе я написал в телеграм-канале, что прямо сейчас один из членов самарского правительства поехал отдыхать вместе со своим подчиненным. Я это сделал совершенно осознанно, в расчете на встречную реакцию.

Эту реакцию я увидел. Человек, до этого писавший на своей странице «ВК» от случая к случаю — предыдущий пост у него о президенте, до этого по одному посту в 22-м и в 23-м году, — вдруг начинает размещать подробное описание своей личной жизни и выкладывать фотографии с девушкой. А за 26 минут до этого на странице этой девушки появляется пост, в котором она также вступает в его защиту. Еще через 5 минут после девушки также на ранее неживой странице в «ВК» Золотухин размещает селфи со своими родителями и пишет, что он с семьей находится в Ставрополье. Для меня это свидетельство абсолютно скоординированной попытки сформировать защиту. Они, я думаю, прочитали намек и поняли его правильно.



Что касается друзей, которые поехали отдыхать вместе, сам факт этого, наверное, не создаст лишних вопросов. Но при условии, что эти люди не руководят реализацией молодежной политики на территории региона, и при условии, что нет всей той совокупности, которую мы здесь с вами излагаем.



— Как вы вышли на историю с Бурцевым? Избиратели сообщили или вы и ваши помощники проводили какой-то специальный поиск?

— Я не веду оперативно-разыскную деятельность, таких помощников у меня нет.

— Нет ли у вас опасений, что история с этими самарскими чиновниками может поднять волну поиска геев во властных структурах по всей стране и это может принести больше вреда, чем пользы?

— Любые крайности недопустимы. В нашей стране каждый человек, повторяю, имеет право на частную жизнь в том виде, в каком она ему, человеку, кажется предпочтительной. При условии, что это не нарушает закона. Но при этом в нашей стране есть норма Конституции и утвержденное указом президента положение государственной политики в сфере защиты семейно-традиционных ценностей. Есть комплекс законов, принятых Государственной думой и подписанных президентом. Я был одним из основных разработчиков законодательства о борьбе с пропагандой нетрадиционных сексуальных предпочтений, в том числе запрета на демонстрацию этих предпочтений перед детьми. Поэтому если отдельно взятый чиновник или любой другой гражданин, не имеющий отношения к реализации госполитики в этой сфере, не занимающийся молодежной или образовательной деятельностью, не влияющий на детей и подростков, едет с кем-то отдыхать или является представителем другой сексуальной ориентации, это его личное дело.



Если бы это был министр транспорта, я понимал бы, наверное, почему в Самаре такие проблемы с общественным транспортом и почему у нас так ремонтируются, извините, через задницу, дороги. Но прямой взаимосвязи здесь не было бы. Если в случае с фрезеровщиком нетрадиционной сексуальной ориентации Дулиным от его ориентации качество продукции на заводе не зависит, то у сотрудников учреждений образовательных и молодежных такая зависимость есть. Эти люди влияют на формирование детей, на создание у них определенных ценностей.

— По вашим оценкам, как много может быть приверженцев нетрадиционных ориентаций в органах власти, в Госдуме, например?

— На этот вопрос я ответить не могу. Так же, как не знаю, каково их количество в среде профессиональных журналистов, к которым, как я понимаю, вы тоже относитесь. Но, повторюсь, каждый человек имеет право на свою личную частную жизнь. Лишь бы эта его частная жизнь никаким образом не влияла на политику в сфере молодежной и образовательной.



— Как вы думаете, наше издание не привлекут за этот разговор? Про ЛГБТ* же вообще сейчас ничего нельзя говорить или писать в СМИ по закону.



— Это неправда. По закону вы обязаны маркировать упоминания экстремистских или запрещенных на территории Российской Федерации организаций или движений. Поэтому если вы маркируете четыре буквы соответствующей звездочкой и приписываете внизу, что это движение признано в Российской Федерации экстремистским и запрещено, никакой ответственности за это нести вы не будете.

— То есть никакой пропаганды в нашей беседе не было?

С моей стороны — точно нет.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

