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Политика Хинштейн: жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично

Хинштейн: жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о разработке мер по лишению релокантов доходов от сдачи жилья в России. Об этом он написал 11 ноября у себя в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, предложение поступило от председателя ГД Вячеслава Володина. Депутаты разрабатывают меры, которые позволили бы лишить уехавших россиян, допускающих негативные высказывания в адрес сограждан и страны, дохода от сдачи или продажи недвижимости в РФ.

«Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — заявил Хинштейн.

Ранее Хинштейн анонсировал законопроект, который лишит артистов со статусом иноагента роялти (отчислений) с прослушиваний на стриминговых сервисах.

Рассмотреть эту инициативу ГД должна осенью. Как рассказывал Хинштейн, речь идет о тех иноагентах, чьи доходы используются, например о Noize MC*, певице Монеточке*, Леве Би-2*, а также Максиме Покровском*. При этом изымать их треки не планируется, если содержание песен не противоречит законам РФ. Однако получать доходы с их прослушиваний музыканты перестанут.

* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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