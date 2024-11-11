Хинштейн: жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о разработке мер по лишению релокантов доходов от сдачи жилья в России. Об этом он написал 11 ноября у себя в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, предложение поступило от председателя ГД Вячеслава Володина. Депутаты разрабатывают меры, которые позволили бы лишить уехавших россиян, допускающих негативные высказывания в адрес сограждан и страны, дохода от сдачи или продажи недвижимости в РФ.

«Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — заявил Хинштейн.

Рассмотреть эту инициативу ГД должна осенью. Как рассказывал Хинштейн, речь идет о тех иноагентах, чьи доходы используются, например о Noize MC*, певице Монеточке*, Леве Би-2*, а также Максиме Покровском*. При этом изымать их треки не планируется, если содержание песен не противоречит законам РФ. Однако получать доходы с их прослушиваний музыканты перестанут.