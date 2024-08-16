Запрет на монетизацию. Хинштейн предложил лишить иноагентов доходов в России

Большинство подписчиков Telegram-канала Александра Хинштейна считают, что иноагенты не должны получать какие-либо доходы от трансляции своих произведений на территории РФ. Об этом в пятницу, 16 августа, заявил сам депутат Госдумы.



Глава IT-комитета провел опрос среди подписчиков в своем Telegram-канале, по результатам которого хотел понять, должны ли иноагенты получать доходы от трансляции своего творчества в России.



Александр Хинштейн решил подвести итоги опроса спустя два дня. Исходя из полученных данных, депутат Госдумы заключил, что большинство респондентов выступают против того, чтобы иностранные агенты продолжали получать деньги в России.



«Из более, чем 17 тыс. проголосовавших абсолютное большинство (95%) высказались против того, чтобы иноагенты, подобные Noize MC, продолжали зарабатывать в России», — утверждает Александр Хинштейн.



При этом 4% подписчиков выступают за то, чтобы иноагенты получали доходы в РФ, а 1% — признались в том, что они сами имеют статус иностранных агентов.



Так, глава IT-комитета надеется, что в осеннюю сессию Государственная Дума рассмотрит проблему финансирования иностранных агентов в России, доходы которых могут уходить на поддержку Украины и борьбу с РФ. Среди иноагентов Александр Хинштейн упоминает Noize MC*, певицу Монеточку*, Леву Би-2*, а также Максима Покровского* из группы «Ногу свело!».



При этом депутат Госдумы обращает внимание на то, что речь не идет о запрете творчества иностранных агентов и введении цензуры в отношении их работ — для них планируется отключение возможности монетизации на российских стриминговых платформах: «В таком случае ни слушатели, ни правообладатели не пострадают».



По словам Александра Хинштейна, если произведение не признано экстремистским и не внесено в список запрещенных, то его можно транслировать и скачивать. Тем не менее исполнитель, являющийся иностранным агентом, при этом не будет получать какие-либо доходы.



* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

