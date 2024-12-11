Инфляция в ноябре составила 1,4%. Огурцы в России за месяц подорожали на 43%

Инфляция в России после 0,75% в октябре в ноябре составила 1,43%. Годовой рост цен ускорился до 8,88%. Это все еще выходит за рамки прогноза ЦБ, который ожидает инфляцию по итогам 2024 года на уровне 8-8,5%.

Как следует из опубликованных 11 декабря данных Росстата, в ноябре быстрее других товаров дорожали продукты питания. В частности, цены на фрукты и овощи в целом выросли на 10,4% за месяц и на 18,7% за последний год. Больше всего подорожали огурцы — на 42,6%. На втором месте помидоры, подорожавшие на 22,8%, на третьем — репчатый лук, прибавивший 19%. Также на 17,6% увеличилась цена картофеля, на 16,1% — капусты.

Среди непродовольственных товаров больше всего дорожали и дешевели лекарства. Так, наибольший рост цен в этой категории показало слабительное бисакодил (+4,7%), наибольшее снижение — противовирусный препарат умифеновир (-2,5%).

На значительные 1,3% подорожали за месяц услуги. В основном это произошло из-за роста тарифов на сотовую связь (+15,5%), пассажирские железнодорожные перевозки (13,7-15,1%) и поездки за границу в страны Юго-Восточной и Средней Азии (11-14%).