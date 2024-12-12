Минобороны Финляндии заблокировало сделки с недвижимостью. У покупателей было гражданство РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил две сделки по покупке недвижимости, где потенциальные покупатели не являлись гражданами стран Евросоюза или Европейской экономической зоны. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Yle.

Недвижимость находилась в городе Парайнен, который расположен на архипелаге Турку, а также в Кокемяки в районе Сатакунта. Покупателями были частные лица с российским гражданством. Как отметил Хяккянен, Министерство обороны внимательно анализирует информацию о каждом покупателе, проживающем за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны. «Защита нашей национальной безопасности особенно важна в нынешней ситуации», — подчеркивает он.

Так, Минобороны Финляндии объясняет отказы в сделках тем, что они могут угрожать национальной безопасности и осложнить организацию обороны страны.

Напомним, в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку на покупку недвижимости в муниципалитете Сюсмя. 61-летний бизнесмен, претендовавший на покупку, имеет гражданство не только Швейцарии, но и России.