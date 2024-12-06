Энтони Хопкинс станет царем Иродом в новой библейской драме о Деве Марии

12 декабря на российские экраны выходит историческая драма «Дева Мария: Мать Христа». В центре сюжета — история жизни Марии, её брака с Иосифом, рождения Иисуса и бегства в Египет от жестокости царя Ирода.

Источник: кадр из фильма







Марию в фильме сыграла дебютантка, израильская модель Ноа Коэн. В роли Иосифа — актер Идо Тако, известный по прошлогодней драме «Исчезающий солдат». Саломеей стала Стефани Нур, известная по фильму «Моя большая греческая свадьба 3», а также по сериалам «1883» и «Львица». Самой звездной стала роль царя Ирода. Его в картине сыграл сэр Энтони Хопкинс, звезда «Молчания ягнят», которого дополнительно представлять нет нужды.

Режиссер Ди Джей Карузо, ранее работавший над сериалами «Щит», «Темный ангел» и «Тайны Смолвиля», — сам практикующий католик, и ему хотелось поделиться историей Марии в понятной и человечной форме, так, чтобы она была доступна сегодняшнему зрителю — как фильм взросления или даже триллер.

Детали о Марии и её родителях Анне и Иоакиме Карузо почерпнул из апокрифического Евангелия Иакова. Сценарий был написан после консультаций с христианскими, иудейскими и мусульманскими богословами. У картины был даже свой духовный куратор — епископ из Лос-Анджелеса Дэвид Г. О’Коннелл.