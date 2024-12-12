Над Грозным сбили БПЛА, пострадали 4 бойца

В городе Грозный над казарменными зданиями спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова сбили украинский беспилотник. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Об этом в ночь на четверг, 12 декабря, рассказал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Беспилотник сбили в 00:55, но сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.
«Серьезно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула… Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило», — сказано в посте.
Кадыров заявил, что в ответ резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чечни готов выдвинуться на передовую по первому приказу. «Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — заключил он.
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