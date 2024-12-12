Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

с-з.

 761мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Над Грозным сбили БПЛА, пострадали 4 бойца

Над Грозным сбили БПЛА, пострадали 4 бойца

695
4 комментария

В городе Грозный над казарменными зданиями спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова сбили украинский беспилотник. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Об этом в ночь на четверг, 12 декабря, рассказал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Беспилотник сбили в 00:55, но сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

«Серьезно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула… Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило», — сказано в посте.

Кадыров заявил, что в ответ резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чечни готов выдвинуться на передовую по первому приказу. «Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — заключил он.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Рамзан Кадыров Грозный
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Сила в Правде!!
38 минут
не бойся жить фёдор данилов.
Сила в Правде!!
36 минут
как бы в пробке опять не застряли где.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35