Над Грозным сбили БПЛА, пострадали 4 бойца

В городе Грозный над казарменными зданиями спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова сбили украинский беспилотник. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Об этом в ночь на четверг, 12 декабря, рассказал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что в ответ резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чечни готов выдвинуться на передовую по первому приказу. «Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — заключил он.