Состояние Илона Маска превысило 400 млрд долларов. Больше не было ни у кого

Состояние гендиректора компании SpaceX Илона Маска достигло 439 миллиардов долларов. Это мировой рекорд, передает Bloomberg в среду, 11 декабря.

Чистый капитал Маска стал выше на 50 миллиардов долларов после недавней продажи акций его компании SpaceX. Также отметим, что состояние бизнесмена значительно выросло после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце. После избрания Трампа 47-м президентом США акции Tesla Inc. выросли в цене на 65%.

Еще в октябре этого года состояние Маска оценивали в 156 миллиардов долларов, и он занимал третье место в списке богатейших людей планеты. Тогда его значительно опередил Марк Цукерберг с состоянием в 206 миллиардов долларов.