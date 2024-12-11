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Общество Финансы Состояние Илона Маска превысило 400 млрд долларов. Больше не было ни у кого

Состояние Илона Маска превысило 400 млрд долларов. Больше не было ни у кого

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10 комментариев

Состояние гендиректора компании SpaceX Илона Маска достигло 439 миллиардов долларов. Это мировой рекорд, передает Bloomberg в среду, 11 декабря.

Чистый капитал Маска стал выше на 50 миллиардов долларов после недавней продажи акций его компании SpaceX. Также отметим, что состояние бизнесмена значительно выросло после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце. После избрания Трампа 47-м президентом США акции Tesla Inc. выросли в цене на 65%.

Еще в октябре этого года состояние Маска оценивали в 156 миллиардов долларов, и он занимал третье место в списке богатейших людей планеты. Тогда его значительно опередил Марк Цукерберг с состоянием в 206 миллиардов долларов.

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Комментарии
10
DanCitizen
41 минута
Скоро сможет Рассею купить и в космос запустить
VKuser6922942
7 минут
Чистой воды пирамида! Сколько там стоит 1 акция и сколько на нее годового дохода?
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