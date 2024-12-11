Крым и Севастополь атаковали беспилотники

Крым и Севастополь вечером 11 декабря атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По данным на 21:16 уже были сбиты два БПЛА над акваторией моря и еще 2 воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. В Севастополе работает ПВО и звучит сирена.
«По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», написал Развожаев.
Вскоре после этого аэропорт Сочи закрыли на вылет и прием самолетов.
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