WSJ: ХАМАС впервые выразил готовность пойти на сделку с Израилем

Палестинское движение ХАМАС впервые заявило, что готово пойти на уступки и может согласиться на сделку, которая позволит израильским военным временно оставаться в секторе Газа после окончания боевых действий. Об этом пишет 11 декабря The Wall Street Journal.

Арабские посредники заявили, что ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

«Боевики впервые заявили посредникам, что согласятся на сделку, которая позволит израильским силам временно остаться в Газе, когда прекратятся боевые действия. ХАМАС также передал список заложников, включая граждан США, которых он освободит в соответствии с соглашением о прекращении огня, чего он не делал с момента первого перемирия в конфликте в прошлом году», — говорится в публикации.

Телеканал «Аль-Арабия» 10 декабря сообщал, что ХАМАС якобы передал представителям Египта список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. По данным источника, Израиль и ХАМАС обсуждают двухмесячный период перемирия, за который будут освобождены до 30 заложников.