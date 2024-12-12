Полиция в Подмосковье задержала дропа из Петербурга, похитившего 4 млн рублей у пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали двух жителей Рязанской области и Петербурга, подозреваемых в мошенничестве. Они убедили старушку отдать им 4 млн рублей для «сохранения» этой суммы на «безопасном счете», пишет 12 декабря пресс-служба полиции Подмосковья.

Мошенник позвонил 77-летней пенсионерке, представившись сотрудником «Госуслуг». Женщине предложили подать заявку на установку электросчетчиков по льготной очереди и просили продиктовать коды из приходящих сообщений. Требования пенсионерка выполнила и на этом разговор закончился.

Однако чуть позже женщине позвонили снова, но уже из Министерства финансового мониторинга и ФСБ. «Звонившие сообщили о том, что мошенники получили доступ к ее накоплениям. Собеседники рекомендовали срочно снять сбережения в банке и передать их доверенному лицу для дальнейшего размещения на безопасном счете», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мошенники потребовали, чтобы пенсионерка постоянно находилась на связи, ни с кем не общалась, а сотрудникам банка должна была пояснить, что деньги снимает на оплату заграничного лечения. Женщина сняла 4 млн рублей и передала их курьеру.

На следующий день с ней связались снова и убедили снять деньги со счета в другом банке. Потерять еще несколько миллионов удалось благодаря бдительности сотрудницы, с помощью которой пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Дальше представители правопорядка договорились о встрече пенсионерки с другим курьером и подготовили муляж — 3 млн рублей. Получив «деньги», дропа задержали. Позднее был найден и второй соучастник. Выяснилось, что «работу» оба юноши нашли в интернете. В их обязанности входило забирать деньги по адресам и переводить их на банковские счета.