Bloomberg: Маск стал первым в мире человеком с состоянием более 400 млрд долл.

Илон Маск, чье состояние резко возросло после победы Дональда Трампа на выборах в США, стал первым человеком, чей чистый капитал достиг 400 миллиардов долларов. Об этом пишет 11 декабря Bloomberg.

Последним катализатором стала продажа акций компании SpaceX, которая увеличила чистый капитал Маска примерно на 50 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Акции Tesla Inc. также выросли 11 декабря до исторического максимума, увеличив состояние Маска до 447 миллиардов долларов.

Однодневный скачок состояния Маска на 62,8 млрд долларов является крупнейшим за всю историю. Он помог поднять совокупное состояние 500 самых богатых людей мира выше 10 трлн долларов — также впервые.