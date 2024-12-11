Путин обсудил с правительством планы по проекту ВСМ Москва — Петербург

Планы по проекту, по словам Путина, выглядят «оптимистично», но «брак заключен только тогда, когда подпись поставлена», изрек житейскую мудрость президент и отметил , что необходимые решения о предоставлении банковских средств на ВСМ Москва — Петербург до сих пор не приняты.

По словам зампредседателя правительства России Виталия Савельева, банки согласны с предложенными условиями, уже готовы профинансировать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, и решение будет принято до конца года. «Одно дело они согласны, а другое — решение принято или нет», — парировал Путин. Ранее «Фонтанка» сообщала , что соглашение с банками еще дорабатывается.

Путин призвал подписать документы о предоставлении банковских средств на строительство ВСМ и «не создавать дополнительных проблем, там где их и так хватает».

Вице-премьер также доложил , что работы ведутся в соответствии с графиком: РЖД работает над проектированием магистрали, начато строительство участка входа в Москву и Петербург, продолжается проектирование высокоскоростного участка трассы . Получение разрешения «Главгосэкспертизы» на строительство запланировано на июль следующего года.

Президент также потребовал не допускать необоснованного завышения цен при реализации проекта под предлогом объективных факторов, ведущих к удорожанию.

«Удорожание проекта неизбежно из-за роста кредитных ставок и в связи с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков, но нельзя задирать цены без основания», — заявил Путин.

ООО «ВСМ Две Столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 триллионов рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 миллиардов рублей . Принадлежит она УК «ВСМ Две Столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 миллиарда.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.