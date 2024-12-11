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Общество Путин обсудил с правительством планы по проекту ВСМ Москва — Петербург

Путин обсудил с правительством планы по проекту ВСМ Москва — Петербург

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17 комментариев

Президент России Владимир Путин обсудил 11 декабря планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Планы по проекту, по словам Путина, выглядят «оптимистично», но «брак заключен только тогда, когда подпись поставлена», изрек житейскую мудрость президент и отметил, что необходимые решения о предоставлении банковских средств на ВСМ Москва — Петербург до сих пор не приняты.

По словам зампредседателя правительства России Виталия Савельева, банки согласны с предложенными условиями, уже готовы профинансировать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, и решение будет принято до конца года. «Одно дело они согласны, а другое — решение принято или нет», — парировал Путин. Ранее «Фонтанка» сообщала, что соглашение с банками еще дорабатывается.

Путин призвал подписать документы о предоставлении банковских средств на строительство ВСМ и «не создавать дополнительных проблем, там где их и так хватает».

«Давайте работать в сроки, которые мы ранее обозначали, солидарно работать», сказал Путин.

Вице-премьер также доложил, что работы ведутся в соответствии с графиком: РЖД работает над проектированием магистрали, начато строительство участка входа в Москву и Петербург, продолжается проектирование высокоскоростного участка трассы. Получение разрешения «Главгосэкспертизы» на строительство запланировано на июль следующего года.

Президент также потребовал не допускать необоснованного завышения цен при реализации проекта под предлогом объективных факторов, ведущих к удорожанию.

«Удорожание проекта неизбежно из-за роста кредитных ставок и в связи с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков, но нельзя задирать цены без основания», —заявил Путин.

Полная стоимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 2,349 триллиона рублей. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ввести ВСМ в строй собираются к апрелю 2028 года.

Петербург уже предусмотрел в проекте бюджета 2025–2027 годов 30 миллиардов в качестве своего акционерного взноса. Ленобласть вложит 10 миллиардов.

ООО «ВСМ Две Столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 триллионов рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 миллиардов рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две Столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 миллиарда.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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Комментарии
17
Klaustrofobik
1 час
Нью-Васюки федерального масштаба. Слышали.
В д. Гадюкино - дожди.
50 минут
Путинские параноики положили Whatsapp в половине страны.
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