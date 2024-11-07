Концессионер по строительству ВСМ Москва — Петербург сделал сайт. Открыть движение обещают к апрелю 2028 года

ООО «ВСМ Две столицы» зарегистрировало свой домен. На нем отображены основные вехи проекта.

На сайте высокоскоростной железнодорожной магистрали среди прочего есть таймлайн проекта. Согласно ему, до 1 июля должно быть получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проект ВСМ, а к 1 апреля 2028 года она будет введена в эксплуатацию. Кроме того, есть карта с остановочными пунктами и раздел с характеристиками скоростного поезда «Белый кречет», который и будет работать на магистрали.

ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 трлн рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд. В капитал ее должны войти все регионы прохождения трассы, РЖД, УК «Лидер» и, возможно, грузоотправители. Акционерный вклад Петербурга составит 30 млрд рублей.



Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.