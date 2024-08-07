Как будет устроен терминал ВСМ в Петербурге. Градсовет рассмотрел проект

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Эскизный проект терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург представили на Градсовете. Исторические здания складов Кокоревых, о сохранении которых было много споров, войдут в состав комплекса.



«Я предлагаю сначала нам всем искренне перенестись в самое начало 29-го года . Мы с вами стоим на платформе, на одной из новых платформ Московского вокзала. До отправления нового высокоскоростного поезда остается 5 минут. И через ровно 2 часа 15 минут мы с вами выйдем в центре Москвы на Комсомольской площади», — так начал презентацию главный инженер Октябрьской железной дороги Виктор Иванов.



Он пояснил: чтобы обеспечить пассажиропоток ВСМ — а он по прогнозам к 2030 году должен составить около 23 миллионов человек в год, — на конечном пассажирском терминале необходимо построить шесть специализированных платформ, шесть спецпутей и три островные платформы для обслуживания не менее 42 пар поездов ежедневно. «В утренние и вечерние максимальные часы плотности пассажирского движения поезда будут отправляться через каждые 20 минут », — пояснил докладчик.



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Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется завершить в 2028 году . Ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строительством по концессионному соглашению займется компания «ВСМ Две столицы». Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей.



Заказчиком проекта терминала ВСМ в Петербурге является ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт».



Проект ВСМ в Петербурге должен быть реализован в два этапа. Первый этап — строительство линии от Московского вокзала до станции Обухово. Второй этап — строительство линии от станции Обухово до границы Санкт-Петербурга и Ленобласти.



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Как будет устроен терминал ВСМ



О том, как все будет устроено внутри и на подходах, рассказал главный архитектор проекта Константин Трофимов (ООО «Первый проектный институт»). Предполагается, что пригородное движение переведут на «Волковскую». Местным электричкам, пояснил выступающий, не обязательно приходить в «парадную» точку города — главное, чтобы было удобно. Такое решение позволит освободить коридор для ВСМ.



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В доковидном, но показательном 2019 году в пиковые часы на Московский вокзал в час прибывали 7,2 тысячи человек . В итоге просто уехать и приехать становится задачей со звездочкой. Трофимов пояснил, что одна из поставленных задач — разгрузка площади Восстания от прибывающих пассажиров. Для этого предусмотрена организация еще двух пассажиропотоков — на западную и восточную стороны терминала. Первый — на Лиговский проспект и улицу Черняховского, второй — на Кременчугскую улицу, Товарный переулок и Военную улицу, которую только предстоит построить. Военную улицу в перспективе предстоит пробить до Обводного канала, и это должно спасти от перегрузки сложный узел Миргородской и Кременчугской улиц. Кроме того, планируется синхронизировать ВСМ со строительством станции метро «Лиговский проспект-2» и запустить оба проекта в 2028 году .



По расчетам авторов, к 2028 году, несмотря на общий рост пассажиропотока, в пиковые часы на площадь Восстания будут выходить по 3,2 тысячи пассажиров.



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Восточная сторона предназначена для личных автомобилей и такси (и для прибытия, и для отправления). Внутри полосы отвода железной дороги территория освобождается от части путей. Ее займут автоперроны и пешеходные заходы на вокзал. На южной стороне Военной улицы расположится стоянка-накопитель для электронной очереди ожидания такси и личных авто. По предложению авторов таксисты, которые приезжают за пассажирами, смогут принимать заказы, только находясь на этой стоянке.



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Профиль восточной стороны сформирован козырьками, которые накрывают места ожидания.



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Экскурсионные автобусы, которые везут на вокзал уезжающих из города, будут заезжать и выезжать на Лиговский проспект. Высадка — на перроне вдоль главного входа в терминал, который располагается в одном из сохранившихся складов Кокоревых.



Такси и туристические автобусы, которым предстоит, наоборот, забирать пассажиров с вокзала, заезжают через Днепропетровскую улицу, где предложено организовать стоянку-накопитель, а уезжать через улицу Черняховского. То есть таксист, который приезжает за пассажиром, не может принять заказ, если находится где-то в другом месте, кроме как на этой стоянке.



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Чтобы не замедлять трафик пересечением пешеходных и транспортных траекторий в одной плоскости, было принято решение построить два пешеходных моста, которые впускают

пассажиров непосредственно на автоперроны.



«Запас по количеству автоперронов и пропускной способности полос здесь имеется двукратный», — заверил архитектор.



Трофимов также подтвердил, что у города есть планы по строительству тоннеля и соединения восточной и западной сторон терминала в створе улицы Черняховского и Товарного переулка. «Мы проверили решение, что строительство тоннеля и его запуск никаким образом негативным не влияет на структуру функционирования нашего вокзала. И как строительно-монтажные работы, так и само появление тоннеля — оно возможно», — добавил докладчик.



В самом терминале основные конструктивные несущие элементы оформлены в виде раскрывающихся кверху и разветвляющихся колонн. Они имеют отсылку к крестовому своду, часто используемому в архитектуре на Руси, пояснил Трофимов.



И таким образом площадь, которая занята проездными автоперронами и перемещающимися пассажирами, получилась внутренней — она не видна с открытых городских пространств. Структура самого терминала состоит в устройстве поднятого над путями конкорса — главного вестибюля железнодорожного вокзала.



Оставшиеся вопросы



«Транспортным» рецензентом выступил глава ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Рубен Тертерян. Он констатировал: «Со стороны транспортного блока у нас вопросов к концепции нет. Мы, в принципе, считаем, что она жизнеспособна с точки зрения обеспечения пассажиров услугами городской системы пассажирского транспорта и может быть принята для дальнейшего проектирования».



Он отметил, что концепция обслуживания терминала принята аналогичной той, которая сейчас работает в Пулково. Но в аэропорту основная проблема создается автомобилями, которые приезжают и ждут прибывших пассажиров. Часовой пассажиропоток у обоих объектов будет сопоставим, но если в Пулково на индивидуальном транспорте (своем или на такси) приезжают порядка 65% пассажиров , то у железнодорожных вокзалов-аналогов этот показатель равняется 15–17% , остальное приходится на общественный транспорт. Проектировщики терминала ВСМ заложили показатель в 30% . В Пулково во всем перронном хозяйстве предусмотрено 40 машиномест , в терминале — 47 плюс разведение транспортных потоков. Кроме того, почти 850 квадратных метров проектировщики отвели на парковку-отстойник.



Впрочем, на совете прозвучало сомнение, что от «пулковских» автотранспортных проблем с посадкой прибывших пассажиров действительно удастся уйти, а не дублировать их и в терминале ВСМ. А также участники совета обратили внимание, что поиск и посадка в такси будут занимать на практике минут 10–15 .



Архитектурным рецензентом выступил Феликс Буянов, основатель и руководитель архитектурной мастерской «Б2».



«Перед нами, конечно, такой огромный компромисс. И я понимаю в некоторой степени досаду многих присутствующих в этом зале, ожидавших какого-то значительного архитектурного явления, соответствующего масштабу этой постройки и ее общественной значимости. Но все-таки нужно понимать, что обстоятельствами различного рода авторы проекта, да и сам застройщик поставлены в такие условия, когда это событие становится практически невозможным, поскольку сохранение вот этих складов, в общем-то, делает большинство из планировочных в первую очередь решений вынужденными», — констатировал рецензент.



По мнению Буянова, авторам удалось сделать четкий и выразительный жест в виде самого конкорса. «Очень простое лаконичное сооружение, достаточно тактично покрыто, в нем будет достаточно света, оно будет очень простым в использовании, оно не вызывает никакого раздражения или каких-то значительных возражений», — пояснил архитектор.



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Рецензент предложил подумать вместе с профильными комитетами: не сделать ли на восточной стороне многоэтажный гараж для кратковременного хранения автомобилей — на несколько суток. Для тех случаев, когда граждане будут приезжать на своем транспорте.



В целом Буянов предложил Градсовету согласовать проект и уже в рабочем порядке довести до ума нюансы, по которым были высказаны замечания.



Отдельно члены совета заинтересовались формой и углом наклона навесов: высказывали сомнения, что в таком виде они будут защищать от осадков. Кроме того, в северной части навесы не удалось «дотянуть» прямо до метро, но тут вмешалось законодательство, а именно охранная зона объекта культурного наследия — Николаевского (Московского) вокзала.



Член Градсовета, глава архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн похвалил проектировщиков за работу, отметив, что еще год назад проект представлял собой «непрофессиональный бред». Архитектор также призвал задуматься о будущем и предусмотреть резервное место для развития терминала.



Склады Кокоревых



«Мы сохраняем основные склады Кокоревых, сохраняем ценную для места историческую структуру <...> и включаем эти здания в технологию работы терминала. Таким образом, уже

здесь, на этой фазе, решение по объединению старого наследия и ультрановых технологий высокоскоростных зародилось, и эту идею мы дальше реализовывали», — рассказал Трофимов.



Именно из-за складов в свое время в Петербурге пришлось менять закон об охранных зонах № 820–7 , так как по нему снос исторических зданий был запрещен. Это вызвало много споров в профессиональном сообществе: критики обращали внимание, что сделанное для ВСМ исключение — опасное, так как может повлечь за собой и другие исключения.



Член Градсовета Михаил Мильчик обратил внимание, что на эскизе продольные корпуса складов существенно меняют фасады и облик. Авторы пояснили: действительно, предусмотрен частичный демонтаж, но около 90% складов сохранится. А пассажиры, которые прибывают на первую платформу, приезжают на поезде прямо в историческое кирпичное здание.



Буянов в свою очередь обратил внимание на зону высадки пассажиров и поинтересовался, зачем на фасад исторического здания складов Кокоревых налепили окна. И подчеркнул: там должны быть сохранены исторические простенки, а окна — заглублены.



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