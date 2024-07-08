Мишустин сообщил о подписании концессии на ВСМ Москва — Петербург

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в минувшую пятницу подписано концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Его ждали несколько месяцев.



Свое заявление Мишустин сделал 8 июля на стратегической сессии по инфраструктурным нацпроектам. «Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — уточнил глава правительства.



Напомним, поручение по подготовке концессионного соглашения президент России дал в апреле, а в начале июня было подписано соответствующее распоряжение правительства, однако самой концессии пришлось ждать до начала июля. Согласно распоряжению, концессионер должен построить объект до апреля 2030 года, но при этом не позднее 4 лет после того, как будет выполнен ряд предварительных условий. Время в пути от Петербурга до Москвы должно составить 2 часа 15 минут, максимальная скорость состава — 400 км в час.



«Фонтанка» рассказывала, что до сих пор не согласованы некоторые вопросы по трассировке (в Новгородской и Тверской областях) и распределению рисков (в случае, если пассажиропоток окажется меньше прогнозируемого). Однако основные характеристики концессии на участок от Петербурга до Москвы известны: общая стоимость около 2 трлн рублей, концессионер — «ВСМ Две столицы», концедент — Росжелдор, финансовое участие наиболее заинтересованных регионов — 150 млрд рублей от Москвы и 30 млрд от Петербурга. Составы для ВСМ будут создавать на заводе «Уральские локомотивы». Ориентировочная цена билета в первые годы прогнозируется на уровне порядка 10 тысяч рублей.

