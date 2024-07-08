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    Мишустин сообщил о подписании концессии на ВСМ Москва — Петербург

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    5 комментариев

    Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в минувшую пятницу подписано концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Его ждали несколько месяцев.

    Свое заявление Мишустин сделал 8 июля на стратегической сессии по инфраструктурным нацпроектам. «Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — уточнил глава правительства.

    Напомним, поручение по подготовке концессионного соглашения президент России дал в апреле, а в начале июня было подписано соответствующее распоряжение правительства, однако самой концессии пришлось ждать до начала июля. Согласно распоряжению, концессионер должен построить объект до апреля 2030 года, но при этом не позднее 4 лет после того, как будет выполнен ряд предварительных условий. Время в пути от Петербурга до Москвы должно составить 2 часа 15 минут, максимальная скорость состава — 400 км в час.

    «Фонтанка» рассказывала, что до сих пор не согласованы некоторые вопросы по трассировке (в Новгородской и Тверской областях) и распределению рисков (в случае, если пассажиропоток окажется меньше прогнозируемого). Однако основные характеристики концессии на участок от Петербурга до Москвы известны: общая стоимость около 2 трлн рублей, концессионер — «ВСМ Две столицы», концедент — Росжелдор, финансовое участие наиболее заинтересованных регионов — 150 млрд рублей от Москвы и 30 млрд от Петербурга. Составы для ВСМ будут создавать на заводе «Уральские локомотивы». Ориентировочная цена билета в первые годы прогнозируется на уровне порядка 10 тысяч рублей.

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства. Помимо изъятия участков на юге города предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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    Ser_N077108 Июл 2024 в 15:40
    а чего кулуарно-то подписали... могли бы МПЭФа дождаться или на каком нибудь другом ЭФ это сделать, например на Дальневосточном или Сочинском...
    +1−0
    Dmitry Antonov08 Июл 2024 в 15:19
    Грамотность заголовка: "Мишустин сообщил о подписании концессии на ВСМ Москва-Петербург подписано" - никого не напрягает?
    +5−0
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