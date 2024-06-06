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    Правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва – Петербург

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    1 комментарий

    Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщается 6 июня на сайте правительства.

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    Комментарии 1

    chip106 Июн 2024 в 10:30
    Хорошая новость, омрачает только регулярные трагедии на транспорте, там хлопок, тут сдетонировало, трамвай вот с горки покатился...!
    +1−1
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