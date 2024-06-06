Правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва – Петербург

Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщается 6 июня на сайте правительства.
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Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщается 6 июня на сайте правительства.
Новость дополняется.
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