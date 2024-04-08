От Петербурга — 30 млрд, цена билета не регулируется. Путин сделал поручения по строительству ВСМ

Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург до 15 апреля. От Петербурга потребуется не менее 30 млрд рублей, от Москвы — впятеро больше.



Поручения президента на сайте Кремля датированы 5 апреля: РЖД, «Сбербанк» и другие заинтересованные стороны должны «обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения» до 15 апреля. Кроме того, до 1 июля они должны принять управленческие решения, ориентируясь на ряд конкретных условий.



Во-первых, в 2025 году из Фонда национального благосостояния выделят не менее 300 млрд рублей на предоставление льготных кредитов по ставке не более 1 процента годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.



Во-вторых, из федерального бюджета в 2024 — 2028 годах выделят 28,5 млрд рублей на выкуп земельных участков под строительство.



В третьих, регионы участвуют в софинансировании проекта в следующих пропорциях: от Москвы не менее 150 млрд, от Санкт-Петербурга — не менее 30 млрд, от Московской области — не менее 20 млрд, от Ленинградской области — не менее 10 млрд, от Новгородской области — не менее 6 млрд, от Тверской области — не менее 5 млрд. «Фонтанка» писала, что эти средства должны быть вложены в уставный капитал компании-концессионера «ВСМ Две Столицы».



Из федерального бюджета выделяется субсидия не более 299,4 млрд рублей на работу проекта в первые годы. По кредитам, которые банки выдают на финансирование этого проекта, действует отсрочка не менее чем на три года. Риски распределяются так: если пассажиропоток снижается на 5% и менее, то убытки концессионера возмещают участвующие субъекты Российской Федерации, если на 5–10% — то концедент (Росжелдор), если более чем на 10% — концедент и концессионер. Аналогично с допзатратами в случае увеличения сроков строительства или удорожания: если до 10% — это финансирует концессионер, если более — концессионер и концедент согласуют дальнейшие действия.





Стоимость услуг по перевозке пассажиров и багажа определяется на основании рыночных, то есть нерегулируемых тарифов.

