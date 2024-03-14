Одним — разгонять, другим — тормозить. Греф, Мантуров и Беглов договорились с Путиным про ВСМ

«Эта работа начинается», — заявил 14 марта президент о строительстве ВСМ Москва — Петербург. Для кого-то мечта, для кого-то кооперация с большими цифрами.
Совещание, на котором окончательно дали старт проекту высокоскоростной магистрали от Петербурга до Москвы, состоялось 14 марта. «Она пройдёт по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 миллионов человек. Это порядка 20 процентов всего населения России, — говорил президент Владимир Путин. — В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности». Но значение ВСМ и так все понимали, так что главное прозвучало в конце: «Мы договорились на прошлом совещании, <...> что встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены... Сегодня мы с вами договариваемся о том, что эта работа начинается».
2 триллиона нашли
Прошлое совещание, о котором вспомнил Путин, прошло 15 февраля. На нем стала более или менее ясна финансовая и организационная модель строительства. Стоимость концессионного участка от Петербурга до Зеленограда составит порядка
О том, насколько сформирована финансовая схема, президент 14 марта спросил у главы Сбербанка Германа Грефа, которому единственному из всех перепало немного ностальгии: «Герман Оскарович, мы с вами, еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители — и Анатолий Александрович Собчак, и Алексей Алексеевич Большаков (в
Греф откатил разговор к ожидаемому эффекту от строительства, взяв для примера Китай. По его словам, там ВРП регионов, соединенных такими магистралями, обгоняет другие. «В развитых территориях растет примерно на 15% быстрее, а в депрессивных территориях растет примерно на 25–30%, чем во всей остальной стране. Это говорит о том, что в таких регионах, как Тверь, Новгород, областные территории, потенциал развития будет огромен». Из этого, впрочем, осталось неясным, к каким всё же территориям Греф причисляет Новгород и Тверь.
Инвестиционный пул на искомые
«Со своей стороны мы максимально готовы начинать проект, — подытожил Греф. — Если вы дадите старт, я думаю, все с огромным желанием эту многодесятилетнюю мечту начнут реализовать». «С экономической стороны этот проект сегодня полностью отработан и готов», — подтвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Фонтанка» рассказывала, что еще на прошлом совещании к финансированию оставались вопросы — например, по достаточности займа от ФНБ, а также по степени участия регионов, где проложат магистраль. На рабочих совещаниях обсуждается, насколько Петербург готов на себя взять долю Ленобласти в уставном капитале концессионера, а Москва — компенсировать недополученное от ФНБ (то есть дать не
Промышленный полигон
Если транспортный и инвестиционный эффект озвучен многократно, то о промышленном раньше подробно не говорили. «Самое главное, что это полигон для создания российских технологий. Сегодня только две страны в мире обладают этими технологиями: Китай, который
О том, что поездами займутся Группа «Синара» и «Трансмашхолдинг», уже говорили раньше в Минтрансе. К 2028 году нужно 28 составов, естественно, уже сертифицированных, затем еще 15, а общий парк для ВСМ составляет 66 поездов. По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга, вся кооперация уже разложена, головным исполнителем должна стать именно «Синара». В прошлом совместное предприятие этой группы и Siemens — «Уральские локомотивы» — показывало эскизы и закладывало производство еще в 2020 году. Однако немецкий концерн сообщил об уходе из России и теперь судится с бывшей «дочкой».
После этого «Уральским локомотивам» пришлось импортозамещать российско-немецкую «Ласточку», ее «преемника» «Финиста» представили в 2023 году. 16 таких составов уже переданы в РЖД, еще шесть готовятся к передаче во втором квартале. «Наработанные компетенции и технологии позволяют «Синаре» перейти в сегмент электропоездов скоростью до
По словам министра, в кооперации (а проще говоря, в коллективном производстве скоростных поездов) примет участие и «Трансмашхолдинг» (который, в частности, обновляет подвижной состав в петербургском метро), от него ждут ряд важных компонентов и систем. Всего же задействуют более 100 российских поставщиков материалов, комплектующих и сырья. Некоторые присутствовали: Объединённая металлургическая компания, «Тек-Ком», холдинг «ЕВРАЗ». Общие инвестиции в производство составят порядка
Кластерная инвестиционная платформа — это механизм предоставления льготного кредитования на реализацию инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции. Для этого сумма кредитования не должна превышать
Мантуров подчеркнул: промышленность готова обеспечить технологическую цепочку, и с
Гендиректор Группы «Синара» Виктор Леш рассказал, что уже сейчас готовятся два контракта. Один — на поставку головных поездов, которые будут проходить сертификацию, его должны проработать и заключить до 15 апреля. Второй — с ГТЛК на поставку серийной партии на маршрут Москва — Петербург; «Фонтанка» писала, что подвижной состав повезут в лизинг, для чего синдикат банков должен предоставить ГТЛК средства на выплату авансов по первой партии на
Дальше подключались руководители предприятий, от которых ждут вклада, например, Московский тормозной завод «Трансмаш», которому предстоит как-то останавливать разогнавшийся до
Вслед за ним об участии в проекте рассказал его антипод — АО «Русские электрические двигатели», которое уже выполнило необходимые расчеты по тяговым двигателям: «То есть мы готовы».
Откуда начнут
Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что проектирование уже идет, а по ряду участков — закончено. «В рамках Центрального транспортного узла здесь, в Москве, пятый и шестой путь — это выход из Ленинградского вокзала в сторону Санкт-Петербурга, — уже ведётся строительство, и в этом году мы планируем освоить 14 миллиардов — построить уникальный мост через канал имени Москвы, ещё ряд больших искусственных сооружений», — уточнил он.
У мэра Москвы Сергея Собянина тоже было выступление, из которого стало понятно: точка отсчета в столице. «МЦД-3, который идёт как раз в сторону Санкт-Петербурга, до Зеленограда из Москвы. И когда мы строили D-3, мы сразу делали заделы под ВСМ. Уже серьёзные заделы сделаны. Это даёт возможность практически с сегодняшнего дня начинать уже проект строительства ВСМ. Вокзал в Зеленограде, на котором мы сейчас находимся, — современный комплекс, он является, по сути дела, частью вокзала ВСМ», — заявил он.
Собеседники «Фонтанки» говорят, что Москва в этом смысле действительно приоритет. Выходы из столицы гораздо сложнее, чем из Петербурга, а участок до Твери первоочередной еще и потому, что он должен стать полигоном для обкатки совершенно новых составов. Так что его торопят, как могут. У Петербурга в этом году планы на Главгосэкспертизу проекта. Стройка, вероятнее всего, начнется в следующем.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»