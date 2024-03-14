Одним — разгонять, другим — тормозить. Греф, Мантуров и Беглов договорились с Путиным про ВСМ

«Эта работа начинается», — заявил 14 марта президент о строительстве ВСМ Москва — Петербург. Для кого-то мечта, для кого-то кооперация с большими цифрами.



Совещание, на котором окончательно дали старт проекту высокоскоростной магистрали от Петербурга до Москвы, состоялось 14 марта. «Она пройдёт по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 миллионов человек. Это порядка 20 процентов всего населения России, — говорил президент Владимир Путин. — В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности». Но значение ВСМ и так все понимали, так что главное прозвучало в конце: «Мы договорились на прошлом совещании, <...> что встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены... Сегодня мы с вами договариваемся о том, что эта работа начинается».



2 триллиона нашли

Прошлое совещание, о котором вспомнил Путин, прошло 15 февраля. На нем стала более или менее ясна финансовая и организационная модель строительства. Стоимость концессионного участка от Петербурга до Зеленограда составит порядка 2 трлн рублей; из них почти 220 млрд — это взносы в уставный капитал концессионера «ВСМ Две столицы», в состав которого войдут РЖД, Петербург, Москва и другие регионы, через которые проходит трасса. Остальное — заём от ФНБ, кредиты от госбанков, прямые субсидии из бюджета, облигации «Газфонда». Концессионное соглашение хотят подготовить к апрелю, а сам проект реализовать до 2029 года. Он станет первым в череде следующих ВСМ — подробнее о них здесь.



О том, насколько сформирована финансовая схема, президент 14 марта спросил у главы Сбербанка Германа Грефа, которому единственному из всех перепало немного ностальгии: «Герман Оскарович, мы с вами, еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители — и Анатолий Александрович Собчак, и Алексей Алексеевич Большаков (в 1990-х председатель комитета мэрии по экономическому развитию, гендиректор РАО «Высокоскоростные магистрали» и первый зампред правительства РФ. — Прим. ред.)».



Греф откатил разговор к ожидаемому эффекту от строительства, взяв для примера Китай. По его словам, там ВРП регионов, соединенных такими магистралями, обгоняет другие. «В развитых территориях растет примерно на 15% быстрее, а в депрессивных территориях растет примерно на 25–30%, чем во всей остальной стране. Это говорит о том, что в таких регионах, как Тверь, Новгород, областные территории, потенциал развития будет огромен». Из этого, впрочем, осталось неясным, к каким всё же территориям Греф причисляет Новгород и Тверь.



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Инвестиционный пул на искомые 2 трлн рублей собран, заявил Герман Греф, механизмы готовы, и Сбербанк с ВЭБ готовы начинать выделять средства на строительство завода поездов и на саму магистраль — в рамках «фабрики проектного финансирования». Это особая система ВЭБ, в которую отбирают проекты с минимальной стоимостью в 3 млрд и сроком окупаемости не более 30 лет . ВСМ по определению все кастинги проходит.





«Со своей стороны мы максимально готовы начинать проект, — подытожил Греф. — Если вы дадите старт, я думаю, все с огромным желанием эту многодесятилетнюю мечту начнут реализовать». «С экономической стороны этот проект сегодня полностью отработан и готов», — подтвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.



«Фонтанка» рассказывала, что еще на прошлом совещании к финансированию оставались вопросы — например, по достаточности займа от ФНБ, а также по степени участия регионов, где проложат магистраль. На рабочих совещаниях обсуждается, насколько Петербург готов на себя взять долю Ленобласти в уставном капитале концессионера, а Москва — компенсировать недополученное от ФНБ (то есть дать не 50 млрд , а 150 млрд рублей).



Промышленный полигон

Если транспортный и инвестиционный эффект озвучен многократно, то о промышленном раньше подробно не говорили. «Самое главное, что это полигон для создания российских технологий. Сегодня только две страны в мире обладают этими технологиями: Китай, который 20 лет назад еще не обладал этой технологией и на базе Siemens создал, и Япония. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки пока такого скоростного движения не реализовано», — рассказал Греф. В России, разумеется, тоже, так что ей предстоит стать третьей страной с поездами, которые развивают скорость 360–400 км в час.



О том, что поездами займутся Группа «Синара» и «Трансмашхолдинг», уже говорили раньше в Минтрансе. К 2028 году нужно 28 составов, естественно, уже сертифицированных, затем еще 15, а общий парк для ВСМ составляет 66 поездов. По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга, вся кооперация уже разложена, головным исполнителем должна стать именно «Синара». В прошлом совместное предприятие этой группы и Siemens — «Уральские локомотивы» — показывало эскизы и закладывало производство еще в 2020 году. Однако немецкий концерн сообщил об уходе из России и теперь судится с бывшей «дочкой».



После этого «Уральским локомотивам» пришлось импортозамещать российско-немецкую «Ласточку», ее «преемника» «Финиста» представили в 2023 году. 16 таких составов уже переданы в РЖД, еще шесть готовятся к передаче во втором квартале. «Наработанные компетенции и технологии позволяют «Синаре» перейти в сегмент электропоездов скоростью до 400 км в час. Для этого на площадке «Уральских локомотивов» планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров», — рассказал Мантуров.



По словам министра, в кооперации (а проще говоря, в коллективном производстве скоростных поездов) примет участие и «Трансмашхолдинг» (который, в частности, обновляет подвижной состав в петербургском метро), от него ждут ряд важных компонентов и систем. Всего же задействуют более 100 российских поставщиков материалов, комплектующих и сырья. Некоторые присутствовали: Объединённая металлургическая компания, «Тек-Ком», холдинг «ЕВРАЗ». Общие инвестиции в производство составят порядка 35 млрд рублей, до 80% «Синара» хочет получить по механизму «кластерной инвестиционной платформы.



Кластерная инвестиционная платформа — это механизм предоставления льготного кредитования на реализацию инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции. Для этого сумма кредитования не должна превышать 100 млрд . Льготная ставка составляет 3% плюс 0,3 от ключевой ставки ЦБ.

Мантуров подчеркнул: промышленность готова обеспечить технологическую цепочку, и с 2027-го «Уральские локомотивы» должны выпускать около сотни таких вагонов ежегодно.



Гендиректор Группы «Синара» Виктор Леш рассказал, что уже сейчас готовятся два контракта. Один — на поставку головных поездов, которые будут проходить сертификацию, его должны проработать и заключить до 15 апреля. Второй — с ГТЛК на поставку серийной партии на маршрут Москва — Петербург; «Фонтанка» писала, что подвижной состав повезут в лизинг, для чего синдикат банков должен предоставить ГТЛК средства на выплату авансов по первой партии на 114 млрд . Обсуждаемая схема примерно такая.



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Дальше подключались руководители предприятий, от которых ждут вклада, например, Московский тормозной завод «Трансмаш», которому предстоит как-то останавливать разогнавшийся до 400 км в час состав. Производитель тормозных систем порадовался толчку, который этот проект придаст развитию страны. Гендиректор Николай Егоренков рассказал, что на согласование передано ТЗ на проектирование и разработку ряда систем, а к августу 2026-го полностью будет закончено сертифицирование и декларирование — то есть можно будет запускать серийное производство.





Вслед за ним об участии в проекте рассказал его антипод — АО «Русские электрические двигатели», которое уже выполнило необходимые расчеты по тяговым двигателям: «То есть мы готовы».

Откуда начнут