Путин подписал закон о голосовании через «Госуслуги» на общих собраниях жильцов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам квартир в многоквартирных домах (МКД) голосовать по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, через портал «Госуслуги». Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщается на портале правовых актов.

Согласно документу, изменения вносятся в Жилищный кодекс, который теперь предполагает возможность проведения онлайн-собраний. Кроме того, закон предоставляет жителям возможность отправлять свои предложения, связанные с общим собранием собственников жилья, в электронном виде.

В подписанном документе также уточняются обязанности администратора общего собрания. Он должен не позднее чем за десять дней до начала мероприятия размещать необходимую информацию на информационных стендах в подъездах либо возле многоквартирного дома.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Накануне группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законодательство, которые будут регулировать разработку и распространение видеоигр и введут требования по их маркировке. Согласно документу, распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.