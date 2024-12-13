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Общество Путин подписал закон о голосовании через «Госуслуги» на общих собраниях жильцов

Путин подписал закон о голосовании через «Госуслуги» на общих собраниях жильцов

1 672
14 комментариев

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам квартир в многоквартирных домах (МКД) голосовать по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, через портал «Госуслуги». Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщается на портале правовых актов.

Согласно документу, изменения вносятся в Жилищный кодекс, который теперь предполагает возможность проведения онлайн-собраний. Кроме того, закон предоставляет жителям возможность отправлять свои предложения, связанные с общим собранием собственников жилья, в электронном виде.

В подписанном документе также уточняются обязанности администратора общего собрания. Он должен не позднее чем за десять дней до начала мероприятия размещать необходимую информацию на информационных стендах в подъездах либо возле многоквартирного дома.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Накануне группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законодательство, которые будут регулировать разработку и распространение видеоигр и введут требования по их маркировке. Согласно документу, распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

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Комментарии
14
Игорь Протасов
1 час
Избегаю Госуслуг... давно удалил свой акаунт...
Доверчивый_5e4ce296a0900
1 час
Идут бараны, бьют в барабаны, и регистрируются на "Госуслуги". А потом и явка и результат 100%.
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