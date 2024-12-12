В танчики через Госуслуги. Депутаты предложили идентифицировать пользователей видеоигр

Группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законодательство, которые будут регулировать разработку и распространение видеоигр и введут требования по их маркировке. Об этом 11 декабря рассказал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, законопроект уже завтра внесут в Госдуму. «Многие годы наша игровая индустрия существовала в параллельной реальности, ее государство не замечало», — отметил парламентарий.

Ранее «Коммерсант» сообщил о разработке проекта федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Согласно документу, распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

Законопроект также предписывает владельцам сервисов распространения игр обеспечить техническую возможность информирования пользователей об их содержании. Например, предупреждать о том, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, а отдельные элементы могут вызвать «страх, ужас или панику». Это делается «в целях защиты нравственности, прав и интересов граждан».

Кроме того, авторы инициативы предлагают проводить экспертизу видеоигр, чтобы проверить, есть ли в них элементы запрещенной к распространению в РФ информации.

По мнению собеседников издания, мера коснется, в том числе, популярных иностранных площадок Steam и GOG, поскольку распознавать пользователя видеоигр нужно будет независимо от страны производства. Это может привести к блокировке таких сервисов, поскольку они вряд ли будут исполнять требования российского законодательства.

Ранее стало известно, что российские законодатели хотят запретить онлайн-кинотеатрам могут показывать фильмы без прокатных удостоверений.