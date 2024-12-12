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Общество В танчики через Госуслуги. Депутаты предложили идентифицировать пользователей видеоигр

В танчики через Госуслуги. Депутаты предложили идентифицировать пользователей видеоигр

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6 комментариев

Группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законодательство, которые будут регулировать разработку и распространение видеоигр и введут требования по их маркировке. Об этом 11 декабря рассказал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, законопроект уже завтра внесут в Госдуму. «Многие годы наша игровая индустрия существовала в параллельной реальности, ее государство не замечало», — отметил парламентарий.

Ранее «Коммерсант» сообщил о разработке проекта федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Согласно документу, распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

Законопроект также предписывает владельцам сервисов распространения игр обеспечить техническую возможность информирования пользователей об их содержании. Например, предупреждать о том, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, а отдельные элементы могут вызвать «страх, ужас или панику». Это делается «в целях защиты нравственности, прав и интересов граждан».

Кроме того, авторы инициативы предлагают проводить экспертизу видеоигр, чтобы проверить, есть ли в них элементы запрещенной к распространению в РФ информации.

По мнению собеседников издания, мера коснется, в том числе, популярных иностранных площадок Steam и GOG, поскольку распознавать пользователя видеоигр нужно будет независимо от страны производства. Это может привести к блокировке таких сервисов, поскольку они вряд ли будут исполнять требования российского законодательства.

Ранее стало известно, что российские законодатели хотят запретить онлайн-кинотеатрам могут показывать фильмы без прокатных удостоверений.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
7 минут
А горелкин не хочет съездить в Европу или США по обмену опытом в этой области? А, ну да... Этот "специалист" невыездной же - под всеми возможными санкциями. ))
В д. Гадюкино - дожди.
10 минут
«Многие годы наша игровая индустрия существовала в параллельной реальности, ее государство не замечало». Так именно поэтому она и существовала, что потные ручонки бездарных горелкиных, усиленно заботящихся о "нравственности, правах и интересах граждан" до неё не дотянулись.
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