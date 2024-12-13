Сервисы кикшеринга в 2024 году применили санкции к нарушителям около 800 тысяч раз

Сервисы аренды электросамокатов (кикшеринги) с начала года оштрафовали или заблокировали пользователей на нарушение правил под 800 тысяч раз. Об этом 13 декабря на круглом столе, посвященном ответственности за нарушения ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, в Общественной палате РФ сообщила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

«Штрафов и блокировок было суммарно под 800 тысяч. Нужно понимать, что за нарушение можно получить и штраф, и блокировку. И мы около месяца назад посчитали относительно количества поездок с операторами со всеми и поняли, что на самом деле соотношение общего количества поездок к нарушениям — меньше 1%», — отметила она.

В ассоциацию входят три крупнейших компании рынка кикшеринга: Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

Также свои итоги относительно привлечения к ответственности нарушителей ПДД на СИМ подвели в органах внутренних дел: с начала года по таким случаям было возбуждено более 70 тыс. административных дел.

Ранее Ксения Эрдман рассказывала «Фонтанке», куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушения или пострадали от действий пользователей кикшеринговых электросамокатов, кто нарушает чаще и почему правила сервисов запрещают пользоваться устройствами детям.