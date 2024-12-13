Над базой Ramstein и концерном Rheinmetall засекли неопознанные БПЛА

Неопознанные беспилотные летающие аппараты были замечены в Германии над авиабазой США в Рамштайне, оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные немецких органов безопасности.

В конфиденциальном отчете, как пишет издание, были отмечены «многочисленные случаи появления БПЛА вечером 3 и 4 декабря». Власти Германии предприняли операцию по вычислению пилотов дронов, ни она не увенчалась успехом.

Информацию журнала подтвердила армия США. В пресс-службе заявили, что «небольшие беспилотники в окрестностях и над авиабазой Рамштайн не оказали воздействия на жителей базы, на объекты и военное оборудование, находящиеся там».

Между тем в конце ноября ВВС США подтвердили, что неопознанные беспилотники были замечены над тремя авиабазами США в Великобритании: RAF Lakenheath и RAF Mildenhall в графстве Саффолк, а также RAF Feltwell в Норфолке.

А в недавнее время неопознанные дроны сильно стали беспокоить жителей Нью-Джерси, США. Губернатор Фил Мерфи сообщил в понедельник, что с 18 ноября в Нью-Джерси были зарегистрированы десятки наблюдений, причем только в воскресенье было зафиксировано 49 случаев — в том числе вблизи секретных военных объектов штата и недалеко от поля для гольфа избранного президента Дональда Трампа в городе Бедминстере.