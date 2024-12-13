Бесплатные открытки можно отправить в Петербурге на «Катке у Флагштока» и онлайн — на «Фонтанке.ру»

На «Катке у Флагштока» сегодня торжественно открылась новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе». С 2021 года в рамках этого праздничного художественного проекта петербуржцы и гости города отправляют бесплатные почтовые открытки, вдохновлённые архитектурой «Лахта Центра» и территорией Большой Лахты.

Организаторами новогодней почты выступают компания «Газпром» при поддержке Почты России и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта — «Фонтанка.ру».

До последних чисел декабря можно выбрать, заполнить и отправить бесплатные открытки с видами Петербурга на «Катке у Флагштока». Два почтовых ящика установлены в павильонах общественного пространства и доступны согласно графику его работы.

Отправить послание можно и онлайн — для этого нужно зайти на сайт проекта , выбрать понравившуюся иллюстрацию и заполнить специальную форму: открытку с теплыми пожеланиями распечатают, наклеят марку и отправят адресату в любую точку страны в бумажном виде Почтой России.

«Замечательно, что творческий проект с новогодними почтовыми открытками уже стал частью зимних праздников нашего города, — отмечает председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. — Он дарит гостям и участникам возможность вспомнить добрые традиции новогодней почты, выразить свою любовь, заботу и поддержку членам семьи и друзьям, а юным авторам иллюстраций проявить свой художественный талант. Уверен, что все, кто каждый год участвует в этом проекте или только сейчас узнают об этой творческой инициативе, с удовольствием пошлют письменный новогодний привет из Северной столицы родным и близким во все регионы страны».

«Мы рады вновь открывать Новогоднюю почту „Лахта в арт-фокусе“ на „Катке у Флагштока“, — подчеркивает генеральный директор АО „Зенит-Арена“ Игорь Краснов. - Отсюда открываются фантастические виды на Санкт-Петербург, на „Лахта Центр“ и территорию Большой Лахты, здесь всегда царит атмосфера счастья и веселья, и мы приглашаем всех гостей поделиться радостными эмоциями и добрыми пожеланиями с семьей и друзьями на ярких открытках! И мы готовимся встречать 2025 год, объединяя людей через любые расстояния. Как лично на катке, так и благодаря творческим открыткам!»

«Почта России вместе с „Газпромом“ с радостью дарит петербуржцам и гостям нашего города возможность бесплатно отправить красивые новогодние открытки прямо с „Катка у Флагштока“», — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

«Этот традиционный проект очень востребован, его ценят, любят и ждут: за три года было отправлено более 100 000 открыток более чем в 700 населенных пунктов России накануне Нового года и Рождества», — добавил он.

Картины для открыток в 2024 году нарисовали шесть авторов: учащиеся художественных школ и студенты творческих специальностей вузов Санкт-Петербурга. Во время подготовки иллюстраций для конкурса петербургские художники Ольга Квашнина, Марина Собинова и Ольга Юзькова в рамках проекта «Газпрома» «Друзья Петербурга» провели три мастер-класса по рисованию в трех школах искусств Петербурга — в них приняли участие более 60 учеников.









На иллюстрациях финалистов — Санкт-Петербург, его история и будущее, сочетание классической и современной архитектуры: Дворцовая площадь и Исаакиевский собор, «Лахта Центр», ансамбль из трех флагштоков и самый большой в мире «Каток у Флагштока», стадион «Газпром Арена» и Парк 300-летия Санкт-Петербурга, мост через Петровский фарватер. Среди героев — Петр Первый, стремительно шагающий по Дворцовой площади, жители и туристы, которые катаются на коньках и поздравляют друг друга с праздником, и даже смешные балтийские нерпы.

«На открытке я изобразила „Лахта Центр“, в стеклах которого отражаются запущенные в небо фейерверки, а в волнах залива плещутся веселые нерпы, поздравляющие всех с Новым годом, — говорит студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Евдокия Еремеева. — Нерпы на картинке заняты традиционными для моей семьи предновогодними занятиями: поеданием мандаринов, зажиганием бенгальских огней и раздачей подарков. Надеюсь, такой незамысловатый, но очень личный для меня сюжет развеселит получателей открыток и поможет появиться новогоднему настроению!»









Всего на творческий конкурс было прислано более 100 работ. Техника и материалы у молодых художников разные: от пастели и маркеров до цифровой живописи. В том числе одна из картин посвящена Новому году по лунному календарю, или китайскому Новому году, в честь перекрестных Годов культуры России и Китая:









«В Петербурге мне особенно нравится гулять по историческому центру: Эрмитаж, Исаакиевский собор и уютные улочки вдохновляют на новые идеи. Архитектура города — настоящая сокровищница. Меня поразил современный стиль „Лахта Центра“, самого высокого небоскреба в России и Европе, самой северной высотной постройки в мире, которая контрастирует с классическими зданиями, но гармонично вписывается в панораму города», — делится впечатлениями художница из Китая, студентка Санкт-Петербургского государственного университета У Таньвэй.