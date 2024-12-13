С начала года МВД возбудило против самокатчиков-нарушителей более 70 тыс. дел

С начала года органы внутренних дел возбудили в отношении нарушивших ПДД электросамокатчиков и пользователей других средств индивидуальной мобильности более 70 тыс. административных дел. Большая часть из них приходится на Москву.

Об этом 13 декабря на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном ответственности за нарушения ПДД пользователями СИМ, сообщил Дмитрий Новиков, старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования ГУОБДД МВД России. По его словам, в основном дела возбуждались по части 2 ст. 12.29 КоАП (несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными участниками движения). Наказание по ней предусматривает штраф на сумму 800 рублей.

«По субъектам наибольшее количество таких лиц у нас было выявлено в городе Москве», — добавил представитель МВД.

В данном случае речь шла о наказании со стороны государства. Также санкции к нарушителям применяют сервисы аренды электросамокатов. По данным петербургского комитета по транспорту, за прошедший сезон в городе операторы кикшеринга вынесли нарушителям более 5 млн предупреждений, выписали более 39 тыс. штрафов и заблокировали около 70 тыс. аккаунтов пользователей. Свыше 46 тыс. нарушений электросамокатчиков зафиксировали пешие инспекторы Комтранса и камеры системы «Безопасный город».