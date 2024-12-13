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Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Петербуржец Мирон Лифинцев выиграл третье золото на чемпионате мира по плаванию

Петербуржец Мирон Лифинцев выиграл третье золото на чемпионате мира по плаванию

372
4 комментария

Мирон Лифинцев из Петербурга стал чемпионом мира по плаванию на короткой воде, победив на дистанции 50 метров на спине в Будапеште.

18-летний спортсмен преодолел дистанцию за 22,47 секунды, опередив австралийца Исаака Купера, который финишировал с результатом 22,49.

Бронзовая медаль досталась ирландцу Шейну Райану с временем 22,56. Еще один представитель России, Павел Самусенко, занял шестую позицию, завершив заплыв за 22,74 секунды.

Победа Лифинцева принесла сборной России уже шестую награду на турнире, где команда завоевала три золотые и три серебряные медали. Для самого Лифинцева это третья медаль высшей пробы на этом турнире. Первую он выиграл на дистанции 100 метров на спине, а вторую — в составе российской команды в комбинированной эстафете.

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Комментарии
4
Гость
14 минут
"Победа Лифинцева принесла сборной России" Ошибка. Сборной России там нет.
Гость
5 минут
вяльба спать не будет
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