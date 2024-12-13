Город-открытка. Посмотрите, как Петербург готовят к новогодним праздникам

Рождественские ярмарки готовятся распахнуть двери для посетителей в Петербурге. Государственная административно-техническая инспекция показала, как подготовили город к новогодним праздникам.

ГАТИ выдавала ордера для организации «Рождественских ярмарок» на Дворцовой и Манежной площадях и в преддверии открытия проверила, как выполнены работы, рассказали 13 декабря в пресс-службе инспекции. На Дворцовой почти доделали 9-метровую горку для катания и устанавливают остальное оборудование для ярмарки.