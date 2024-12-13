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Город Город-открытка. Посмотрите, как Петербург готовят к новогодним праздникам

Город-открытка. Посмотрите, как Петербург готовят к новогодним праздникам

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1 комментарий
Источник:

Рождественские ярмарки готовятся распахнуть двери для посетителей в Петербурге. Государственная административно-техническая инспекция показала, как подготовили город к новогодним праздникам.

ГАТИ выдавала ордера для организации «Рождественских ярмарок» на Дворцовой и Манежной площадях и в преддверии открытия проверила, как выполнены работы, рассказали 13 декабря в пресс-службе инспекции. На Дворцовой почти доделали 9-метровую горку для катания и устанавливают остальное оборудование для ярмарки.

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На Манежной площади юных пассажиров уже ждет маленький «Новогодний экспресс». Во время работы ярмарки он будет катать желающих вокруг площади. Рядом, на Кленовой улице, заработает каток.

Обе ярмарки начнут работу уже завтра, 14 декабря. «Фонтанка» рассказывала, что интересного ждет на них посетителей. А какие еще мероприятия можно посетить в Петербурге в грядущие выходные, читайте в нашем гайде.

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Петербург Новый год Рождественская ярмарка
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Комментарии
1
Гость
36 минут
Очень удачный ракурс на сад у Мариинского. Казалось что он гораздо больше (а теперь можно и не ехать смотреть). Искреннее спасибо.
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