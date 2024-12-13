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Афиша Plus Куда пойдем сегодня Куда пойти 13–15 декабря: большая ярмарка, «Щелкунчик» на льду, «Евгений Онегин» и «Разговоры» в стихах

Куда пойти 13–15 декабря: большая ярмарка, «Щелкунчик» на льду, «Евгений Онегин» и «Разговоры» в стихах

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1 комментарий
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В середине декабря отправляемся смотреть первые новогодние представления, не пропускаем премьерные показы «Евгения Онегина» от Руслана Кудашова в БТК и слушаем Хиблу Герзмава.

Актуальное

Отрывок «Щелкунчика» станцуют на льду

14 и 15 декабря, 12+
В эти выходные Большой каток на Елагином острове станет площадкой для театрального шоу. В субботу и воскресенье в 15:30 и 17:30 Государственный балет на льду Санкт-Петербурга представит отрывок из балета «Щелкунчик» Чайковского — дивертисмент во дворце. Эта часть выбрана не случайно: основной декорацией послужит главная ель Елагина острова, украшенная игрушками ручной работы. Вход на представление свободный для всех, показы пройдут между сеансами общего катания.

Ceramania в «Севкабель Порту»

14 и 15 декабря, 6+
«Севкабель Порт» принимает фестиваль Ceramania, собравший больше 150 мастеров, которые создают вещицы из глины, стекла, дерева и металла. Кроме торговых рядов, где наверняка получится поймать новогоднее настроение и найти подарки, в фестивальной зоне организуют фудкорт и пространство для творчества. Маркет — одно из серии праздничных событий в арт-кластере

На «Площади искусств» выступает Хибла Герзмава

До 24 декабря, 6+

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Юбилей в этом году отмечает XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», и в честь этого сразу на нескольких площадках проходит серия концертов. На сцене Большого зала 15 декабря в 20:00 выступит оперная дива Хибла Герзмава с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова. На вечере прозвучат арии и увертюры из сочинений Беллини, Верди, Пуччини, Масканьи и Чилеа.

Ярмарка на Манежной площади начинает работу

С 14 декабря до 9 января, 0+

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Большая городская Рождественская ярмарка открывается на Манежной площади в этот уик-энд. На этот раз тематика «Щелкунчика» не будет акцентом, хотя некоторые элементы от уже привычных декораций останутся. Но новогоднюю «сказочную атмосферу» создадут обновленные арт-объекты и новые фотозоны с образами петербургских котов. Часть территории займет ледовая арена.

Театральное


В Доме Радио — разговоры в стихах

13 декабря, 12+

Дом Радио представляет спектакль «Стихам тут не место»: новую работу инклюзивной театральной лаборатории «Разговоры». Режиссеры Борис Павлович и Аглая Соловьёва решили сделать стихи и творчество территорией, на которой не будет границ, пространством полной инклюзии. Артисты с очень разным бэкграундом будут прямо на сцене превращать строфы в песни и музыкальные фразы.

Переосмысление «Бременских музыкантов» представит ТЮЗ

13 и 14 декабря, 6+

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«Бременские музыканты» — яркая история с песнями и танцами — в этот уик-энд станет масштабным цирковым представлением на сцене ТЮЗа. В настоящую труппу кочевников, гастролирующую с невероятными номерами в духе Cirque du Soleil, друзей Трубадура превратила молодой режиссер, выпускница ГИТИСа, Дарья Борисова. В результате смелого переосмысления родилось шоу, интересное всем возрастам.

Театр «На Литейном» воскресит ужасы на сцене

13 и 14 декабря, 16+
Главное событие конца года в театре «На Литейном» — премьера спектакля «Гран-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха». На постановку музыкального детектива режиссёра Сергея Морозова вдохновил целый пласт французской театральной культуры рубежа XIX–XX веков, захватывающий внимание натуралистичными и шокирующими сценами насилия и ужаса. Несмотря на такой «бэкграунд» от нового спектакля не стоит ждать крайней степени эпатажа: зрители увидят скорее ироничную рефлексию на тему театра ужасов и заигрывание с жанровыми клише.

Кудашов покажет своего «Евгения Онегина»

14 и 15 декабря, 16+

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Роман Кудашов представляет спектакль в формате «путешествия по роману в стихах» «Евгений Онегин. Уроки русской литературы. Часть первая» на сцене Большого театра кукол. В основу новинки легли первые три главы романа «Евгений Онегин», при этом режиссер не ограничился исключительно следованием оригиналу. На «уроке русской литературы» Кудашов собрал Пушкина и его друзей и единомышленников: Вяземского, Дельвига, Жуковского, Кюхельбекера, Языкова, Баратынского и Грибоедова. Их голоса будут сопровождать зрителей по ходу развития сюжета — как самого романа, так и жизни его автора.

В музеях

Художники запечатали смыслы в «Гербарии»

С 14 декабря до 15 января, 6+
В L.E. GALLERY открывается групповая выставка «Гербарий». Художники разных жанров объединились, чтобы показать символизм и сложность этого понятия. Зритель, по их задумке, становится «ботаником, собирателем, коллекционером», который создаёт собственную коллекцию впечатлений, наслаивая поверх воспоминания и собственный опыт. Каждое из произведений, собранных в залах, как все они вместе — попытка привлечь внимание к глубинной памяти и «вскрыть ворохи смыслов, продиктованные временем и социумом».

Цирк на Фонтанке: запутанные истории и чудеса из Китая

14 и 15 декабря, с 16:00, 6+
Лекция о взаимосвязи российского и китайского цирков, выступления артистов, уроки по жонглированию и танцам с веерами: такая насыщенная программа проходит в Цирке на Фонтанке. Там открылась выставка «Взаимодействие цирков России и Китая: история длиною в века» о взаимовлиянии двух цирковых школ. Весь интерактив станет частью праздничных событий.

Шаманы Байкала — в Музее истории религии

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До 11 марта, 12+
«Буддизм и шаманизм на берегах Байкала» — так называется новая выставка в Музее истории религии, рассказывающая о разнообразных верованиях. В залах выставили одежды шаманов и буддийских лам, мандалы, обереги и фигурки духов-покровителей. Экспозиция двухсоставная: первый раздел расскажет об архаическом пласте бурятской культуры и старинных ритуальных практиках, второй подсветит те изменения, которые произошли в регионе после прихода буддизма в Бурятию в XVIII веке.


Петербуржцам покажут «куда идут автобусы»

С 15 декабря до 31 января, 0+

Экспозиция с работами Ильи Тихомирова — художника, прославившегося ироничными картинками о городе, разных его районах и транспорте, — открывается в экспозиционно-просветительском центре ГУП «Пассажиравтотранс». Художник показывает своё видение автобусов-трудяг прошлого и настоящего и фантазирует об их будущем. Вход на выставку «Куда идëт автобус» бесплатный, по предварительной записи.

Послушать музыку

Стихи и маргинальный рок-н-ролл на празднике в честь «На дне»

13 декабря, 19:00, 18+

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В этом году петербургская газета «На дне», которую распространяли бездомные, отмечает 30-летие. В честь этого основатель «Ночлежки» Валерий Соколов возрождает проект и устраивает вечеринку в «Севкабель Порту» в формате вечера памяти поэта Олега Григорьева, который был бездомным. Музыкант Антон Белянкин, актеры Даниил Вачегин и Илья Дель, художники Дмитрий Шагин, Кирилл Миллер и Юлий Рыбаков, Урал Джимми Хазиев будут читать стихи, а группы The Goldfingers и «Южанин-бенд» сыграют маргинальный рок-н-ролл.

«Анимация» зовёт «зажигать»

13 декабря, 20:00, 18+
«АнимациЯ» собирает поклонников и друзей в клубе «Космонавт» на празднование своего 24-летия. Как уверяют организаторы, у зрителей будет возможность «оторваться по самое не балуй» и «зажечь не по-детски» на большом празднике.

«Сектор Газа» собирает большой концерт

14 декабря, 19:00, 16+
В честь 60-летия Юрия Хоя — лидера и идеолога «Сектора Газа» — и в память о нем группа даёт концерт в клубе «А2». На сцену в сопровождении «объёмного видеоряда» с образом Хоя выйдут музыканты золотого состава «Сектора Газа». Они исполнят самые культовые песни и перенесут поклонников «во времена того самого „Сектора Газа“».

Константин Хабенский и «Ундервуд» перепоют Окуджаву

14 декабря, 16+

На выходных Константин Хабенский с группой «Ундервуд» в БКЗ «Октябрьский» представят свои аранжировки песен Булата Окуджавы, которому в этом году могло бы исполниться 100 лет. Музыкально-актерский тандем в этом году записал альбом «Проект О», в который вошло главное из наследия советского барда: «Сентиментальный марш», «Дежурный по апрелю», «Полночный троллейбус». Теперь пластинка продолжится и «оживет» на сцене.

На экранах

«Сосед-Монстр» — герой романтической комедии

С 12 декабря, 18+

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В прокате — романтический комедийный фильм ужасов Кэролайн Линди «Мой сосед Монстр». Фильм — своего рода вариация на тему «Красавицы и чудовища» — рассказывает историю девушки, которая встречает в шкафу в своей новой квартире Монстра. Тот оказывается странным, но вовсе не злым. Постепенно между героями завязывается дружба, которая приводит к неожиданному финалу. Критики встретили картину благосклонно и отметили химию между актерами.

Герои Михалковой и Куценко научатся притворяться и флиртовать

С 12 декабря, 16+

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Из отечественных предновогодних новинок — комедия Ольги Френкель «Совсем ошалели» с Анной Михалковой и Гошей Куценко. Их герои параллельно с разводом строят новые отношения. По стечению обстоятельств уже почти бывшие муж и жена — каждый с новым партнером — оказываются на одном и том же горнолыжном курорте, и более того — 31 декабря им придется встретить под одной крышей. Чтобы не допустить скандала, экс-супруги договариваются не подавать виду, что они знакомы.

История Девы Марии — в кино

С 12 декабря, 12+

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На российские экраны вышла историческая драма «Дева Мария: Мать Христа»: рассказ о жизни Марии, её браке с Иосифом, рождении Иисуса и бегстве в Египет. Главная звезда картины — Энтони Хопкинс, который исполнил роль царя Ирода. Сценарий ленты был написан после консультаций с христианскими, иудейскими и мусульманскими богословами и реализовался под присмотром духовного куратора.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

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Комментарии
1
Гость
1 час
А сколько стоит сходить на "Щелкунчика" в Санкт-Петербурге? Так же дорого, как в Москве или же дороже? Концерт "Сектора газа" - это уже слишком. Сейчас не 1991 год. Да и Хой умер уже давно, хоть его наследники и наживаются на его "песнях". "Сосед-монстр" - это переделка не истории из сказки, а эпизода "истории ужасов", который вышел в 2023 году в 1 сезоне. Про Деву Марию фильм снимать - это интересно, но явно ставку сделали на Хопкинса. Остальные события - это не так интересно, особенно "маргинальный рок-н-ролл".
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