«На Литейном» воскресят театр ужаса

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Театр «На Литейном» затеял интригующую игру с историей, обратившись к своим истокам, когда он, подобно парижскому «Гран-Гиньолю», специализировался на постановках, щекотавших нервы публики. 13, 14 и 27 декабря состоится премьера спектакля «Гран-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха» — музыкального детектива, вдохновленного этой эпохой. «Гран-Гиньоль» — это целый пласт театральной культуры рубежа XIX–XX веков, который создал парижский театр, прославившийся натуралистичными и порой шокирующими сценами насилия и ужаса. Но не стоит ждать от постановки Сергея Морозова исторической реконструкции или попытки эпатировать публику. Это скорее ироничная рефлексия на тему театра ужасов, заигрывание с жанровыми клише.

В начале XX века Театр «На Литейном», подобно своему парижскому вдохновителю, тоже старался поразить воображение зрителей. Спектакль переносит нас в эту атмосферу, но делает это с юмором и легкой иронией. Детективный сюжет переплетается с закулисными интригами, зловещими пророчествами и загадочными исчезновениями. Бутафорская кровь, горы реквизита, чудовищные обвинения и сенсационные разоблачения — все атрибуты жанра присутствуют, но преподносятся с гротескным преувеличением. Музыка Максима Кошеварова и Александра Маева с ее ариями, дуэтами и квартетами, либретто Константина Рубинского и Максима Максимова, сценография Фемистокла Атмадзаса — все работает на создание особой забавно-стилизованной атмосферы. В этом театральном закулисье вековой давности каждая тень может оказаться призраком прошлого.

Чрезмерно впечатлительным натурам, впрочем, все же стоит быть осторожнее.