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Афиша Plus «Золотой» состав «Сектора Газа» сыграет в Петербурге большой концерт в честь юбилея Хоя

«Золотой» состав «Сектора Газа» сыграет в Петербурге большой концерт в честь юбилея Хоя

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14 декабря в клубе «А2» пройдет большой концерт «Сектора Газа», посвященный 60-летию со дня рождения основателя группы Юрия Хоя. 16+

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Группа, основанная 35 лет назад в Воронеже, воспользуется уже классической технологией воссоздания образа панка и сыграет главные песни под оригинальный вокал Хоя, извлеченный из студийных записей и синхронизированный с видеорядом. Зрителям вернут их «лихие 1990-е» в полном объеме.

Выходец из рабочих кварталов, Юрий Клинских облекал социальные темы провинциального города поздней перестройки и постсоветских 90-х в ироничные тексты. Мотивы человеческих пороков, загробной жизни и мистицизма в музыке группы выдержаны в лубочных тонах. Они приправлены обильным русским матом и звуками фузза. Недаром многие критики называли эту музыку «колхозным панком». В числе самых известных песен Юрия «Лирика», «Туман», «Бомж» и многое другое.

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