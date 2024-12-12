«Золотой» состав «Сектора Газа» сыграет в Петербурге большой концерт в честь юбилея Хоя

Группа, основанная 35 лет назад в Воронеже, воспользуется уже классической технологией воссоздания образа панка и сыграет главные песни под оригинальный вокал Хоя, извлеченный из студийных записей и синхронизированный с видеорядом. Зрителям вернут их «лихие 1990-е» в полном объеме.

Выходец из рабочих кварталов, Юрий Клинских облекал социальные темы провинциального города поздней перестройки и постсоветских 90-х в ироничные тексты. Мотивы человеческих пороков, загробной жизни и мистицизма в музыке группы выдержаны в лубочных тонах. Они приправлены обильным русским матом и звуками фузза. Недаром многие критики называли эту музыку «колхозным панком». В числе самых известных песен Юрия «Лирика», «Туман», «Бомж» и многое другое.