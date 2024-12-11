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Афиша Plus Инклюзивный проект Бориса Павловича «Разговоры» превратил стихи в территорию свободы

Инклюзивный проект Бориса Павловича «Разговоры» превратил стихи в территорию свободы

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13 декабря во временном помещении Дома Радио состоится премьера спектакля «Стихам тут не место». Это новая работа инклюзивной театральной компании «Разговоры», которая отмечает в этом году свое десятилетие. Название постановки парадоксально намекает на природу поэтического слова, вечно ускользающего от определений. Именно поэзия, по мнению создателей спектакля, режиссеров Бориса Павловича и Аглаи Соловьевой, становится территорией подлинной инклюзии, где стираются границы между разными типами мышления.

«Разговоры» — уникальный проект, рожденный в стенах БДТ им. Товстоногова как лаборатория для студентов центра «Антон тут рядом» и эволюционировавший в самостоятельное творческое объединение. Здесь профессиональные актеры и музыканты творят бок о бок с людьми с ментальными особенностями. Фундаментом для «Разговоров» послужил проект «Квартира», созданный совместно с фондом «Альма Матер» — знаковый этап в развитии инклюзивного театра в России. И хотя физически «Квартиры» больше нет, ее дух, принцип симбиоза театральной условности и инклюзии живет в новых проектах компании.

«Стихам тут не место» — еще один плод сотрудничества «Разговоров» с фондом «Альма Матер», на этот раз в партнерстве с Домом Радио, ставшим новой резиденцией для группы. В основе спектакля лежат стихи, сочиненные самими участниками проекта в течение полутора лет. Это не просто декламация, а своеобразная джазовая импровизация на заданные темы. Подобно китайским придворным поэтам, оттачивавшим свое мастерство, артисты превращают рифмованные строки в музыкальные фразы, создавая на сцене поток сценического действия, балансирующий между заданной партитурой и спонтанностью. Зрителей ждет эксперимент в области открытого процессуального искусства, где слова, паузы и движения сплетаются в неуловимый, мерцающий художественный образ, открывая «кротовые норы» в неизведанные вселенные парадоксов.

Над премьерой работают художники Ксения Тараканова, Наталья Федорок, Елена Чебуина и композиторы Елена Белкина и Алексей Востриков.

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